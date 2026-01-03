¿En qué películas aparece la Delta Force, equipo especial del Ejército de EU que arrestó a Maduro?

La Delta Force no solo protagonizó el arresto de Nicolás Maduro, también otras películas de Hollywood. (Foto: Shutterstock/IAGemini)

Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro gracias a un operativo donde participaron elementos de la Delta Force, un equipo especial del Ejército de Estados Unidos que apareció en películas y hasta en videojuegos.

Los Delta Force lideraron la misión Resolución Absoluta, con el objetivo de detener a Maduro y su esposa Cilia Flores y trasladarlos desde Caracas hasta territorio estadounidense.

En la incursión ‘relámpago’ participaron aeronaves de tipo bombarderos, cazas, helicópteros y buques de guerra, lo cual deja en claro que la realidad siempre supera la ficción.

Aunque también es posible ver a este equipo especial de las fuerzas armadas ‘gringas’ en diferentes producciones cinematográficas.

¿Quiénes son los Delta Force?

El equipo que llevó a cabo la captura de Maduro en Venezuela tiene un antecedente histórico de casi 50 años, pues se fundó en 1977 bajo las órdenes del SAS (Servicio Aéreo Espacial).

Desde su creación se enfocaron en misiones relacionadas con el combate en misiones antiterroristas, reconocimiento y rescate de rehenes.

En abril de 1980 tuvieron su primera misión, pero fracasaron en el rescate de integrantes de la embajada estadounidense en Teherán, ante esto comenzaron con un entrenamiento más riguroso y actualmente se especializan en:

Captura de objetivos de alta prioridad

Demolición

Entrenamiento en tiro de alta precisión

Espionaje

Protección de alto nivel

Vigilancia

La Delta Force preparó el operativo de detención de Nicolás Maduro "durante meses". (Foto: Shutterstock)

Las películas donde aparece la Delta Force, equipo que arrestó a Nicolás Maduro

Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta (llamados comúnmente Delta Force) ‘participaron’ en películas de Hollywood y algunas de ellas son protagonizadas por el reconocido actor Chuck Norris.

La Fuerza Delta 1 y 2

Las dos películas de La Fuerza Delta, protagonizadas por Chuck Norris y dirigidas por Maneham Golan, están inspiradas en este cuerpo del US Army.

La trama se basa en que los militares deben rescatar a las personas y la aeronave que es secuestrada por enemigos catalogados como terroristas.

La cinta, estrenada en 1986, contribuyó al estatus y fama de los Delta a manera de una propaganda para mejorar su imagen, de acuerdo con EFE. Ambas producciones cinematográficas están disponibles en Amazon Prime Video.

Black Hawk Down - La caída del halcón negro

En 1993, el Ejército de EU realizó una incursión en Somalia y detonaron la batalla de Mogadiscio, donde los integrantes de la milicia africana derribaron varios ‘halcones negros’, un tipo de helicópteros de combate.

El evento inspiró la película Black Hawk Down, donde se narran los intentos desesperados de los elementos del US Army para abandonar la zona hostil tras la extracción de distintos objetivos de alta prioridad política.

La Delta Force lucha codo a codo con los Rangers en contra de la milicia somalí. Esta cinta es protagonizada por Josh Hartnett (30 días de noche), Eric Bana (Héctor en Troya), Ewan McGrecor (Obi-Wan Kenobi en Star Wars), Tom Hardy (Venom y Bane en Batman de Christopher Nolan) y Orlando Bloom (Legolas en El Señor de los Anillos).

La película está disponible en Amazon Prime Video, Apple TV (con un costo extra a la suscripción), HBO Max y Claro Video.

Otras apariciones de la Delta Force

Las ‘misiones’ de la Delta Force no se limitan a las producciones cinematográficas, también aparecen en videojuegos y series de TV, donde no son nombrados de manera directa.

The Unit

The Unit es una serie con temática bélica que cuenta la trama de una “unidad de fuerzas especiales ultrasecretas del US Army que actúa en situaciones de crisis”.

Con clara alusión a la Delta Force, es un programa de TV que se estrenó en 2006 y fue nominada a los premios Emmy.

Call of Duty

El equipo Delta del Ejército de Estados Unidos tiene apariciones en una de las sagas de videojuegos más populares del mundo: Call of Duty.

La fuerza especial del US army aparece en los títulos Modern Warfare 3 con el personaje jugable Derek ‘Frost’ Westbrook y en Black Ops 6 durante la misión Temporada de caza.

Con información de EFE