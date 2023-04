¿Andrés García se peleó con Chuck Norris? Así fue el curioso encuentro entre los actores

“A Chuck Norris lo conocí de casualidad”, explicó el actor Andrés García hace un año en uno de sus videoblogs.

El pasado 4 de abril, se reveló la muerte de Andrés García, primer actor de origen dominicano. Anahí, cantante de RBD, fue de las primeras en lamentar el deceso del histrión. Asimismo, la esposa del actor fallecido, Margarita Portillo, lanzó un comunicado en el que confirmó el hecho.

De acuerdo con la viuda de Andrés García, el actor comenzó a sentirse débil a partir del 2 de abril y un día después se le dio la extremaunción, liturgia que reciben algunas personas religiosas antes de morir; el martes falleció a los 81 años.

Su cuerpo fue velado en su hogar que se encuentra en el puerto de Acapulco, en marco de su muerte algunos fanáticos recuerdan su participación en el cine y televisión mexicana. De igual manera, las anécdotas que contaba a través de su canal de Youtube.

La cuenta de Instagram de Andrés García publicó un mensaje. (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

¿Cómo se conocieron Andrés García y Chuck Norris?

En un video, en el que el actor también habló sobre Paco Stanley, Andrés García reveló que conoció a Chuck Norris por azar.

Carlos Ray Norris, conocido artísticamente como Chuck Norris, es un actor estadounidense especializado en artes marciales reconocido por su participación en películas de acción de la década de los años 70 y 80 como Way of the Dragon (1972).

“Fue en Marsella, a Bruce Lee no lo conocí”, explicó el actor de Chanoc quien relató su experiencia con el intérprete estadounidense.

“El asunto es que casi me agarro [a golpes]con él por p*ndejo”, recordó en aquella ocasión Andrés García, “estaba discutiendo con el portero de un lugar que era un restaurante famoso al medio día. Yo creo que por lucirse me dijo ‘no no puede entrar, hay que hacer una membresía’ y no sé qué”.

Explicó que el portero de aquel restaurante no lo dejaba pasar hasta que decidió abrirse paso, lo que ocasionó que se iniciará un pequeño pleito.

“Total que le digo ‘háganse a un lado voy a pasar’ y me pone la mano, se la quitó, como él levanta la mano para golpearme le doy un chin*gadazo y otro en el pecho”.

El actor explicó que al pelearse con el portero, vio una figura salir del restaurante quien creyó que era amigo de la persona con la que tenía el pleito. Sin embargo, se sorprendió al enterarse que se trataba del actor estadounidense.

“Veo una persona rubia con barba y bigote que me miraba con ojos, yo no te puedo decir si eran ojos de molestia o una mirada interesante, pero no me los quitaba de encima. Yo pensé que era amigo con el que me peleé porque venía saliendo de ahí. Me le quedo viendo así y le dije ‘bueno tú qué ves’ y me dice ‘no no, su pleito no es conmigo no se preocupe mi nombre es Chuck Norris’”.

El actor de origen dominicano aseguró estar sorprendido por la revelación y aseguró apreciar a Chuck Norris por su temperamento: “ve que paciencia de no meterse en pleitos que no son suyos, hay que aprender. Yo aprendí de gente así”.