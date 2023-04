Famosos reaccionan a la muerte de Andrés García: ‘Se nos va otro de los grandes’

Este 4 de abril murió el actor Andrés García a los 81 años, originario de República Dominicana y reconocido por su participación en películas como El Día del Compadre (1983), Chanoc: Aventuras de Mar y Selva (1967), entre otras.

La noticia de su muerte llegó por varios medios como la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la cual publicó un comunicado en Twitter:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Andrés García. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”.

Aunque no se tiene conocimiento de la razón por la que murió, se sabe que Andrés García padecía de enfermedades como cirrosis y algunos malestares que le dificultaban su movilidad.

Ante la noticia del fallecimiento del dominicano, algunas celebridades, personalidades de la industria del entretenimiento y políticos reaccionaron con mensajes de despedida y luto.

Famosos reaccionan ante la muerte de Andrés García

Margarita Portillo

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, publicó en el Instagram oficial del actor un comunicado en el que explica:

“Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús”, escribió Margarita.

Reveló que el intérprete de Pedro Navaja recibió una transfusión el pasado 2 de abril en el Hospital Santa Lucía, “regresamos a casa pero su cuerpecito ya estaba muy cansado” y que al día siguiente se le dio la extremaunción, un sacramento que reciben los cristianos antes de morir.

“Permanecí a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiró”, puntualizó Margarita en el comunicado.

La cuenta de Instagram de Andrés García publicó un mensaje. (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Anahí

Una de las primeras celebridades en reaccionar fue la cantante de RBD Anahí, quien escribió un tuit en el que lamentaba la muerte del actor:

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”.

La cantante Anahí reaccionó ante la noticia del fallecimiento de Andrés García. (Foto: Twitter / @Anahi)

Roberto Palazuelos

La celebridad mexicana Roberto Palazuelos, quien compartió una amistad con Andrés García, publicó un mensaje en su Instagram despidiendo al dominicano y revelando que por él decidió ser actor.

“Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilometros de Mexico, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor. Alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería”, explicó en una parte de su mensaje Palazuelos.

“Desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quería sus bienes lo alejó de mi y de sus hijos, siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, el fue mi gran amigo y cómo un padre para mi”, puntualizó el mexicano.

Finalizó su mensaje diciendo: “fue toda una vida llena de historias y risas, le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mi con este dolor que me parte el corazón, solo él sabe lo importante que Andrés fue para mi, adiós leyenda querido padre, siempre te extrañaré y te llevaré en mis oraciones”.

Asimismo, publicó un video en el que aparece con Andrés García compartiendo carcajadas y un trago con la leyenda “este fue nuestro último día juntos”.

Roberto Palazuelos reaccionó a la muerte de Andrés García. (Foto: Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos compartió el último encuentro que tuvo con Andrés García. (Foto: Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

Lucía Méndez

La actriz y cantante Lucía Méndez publicó en su Instagram una fotografía en la que aparecen los dos y un mensaje de despedida en el que mandaba sus condolencias a la familia del dominicano:

“Descansa en paz, Andrés García nuestras oraciones están contigo y con tu familia, un gran actor, gran amigo, se nos adelantó pero nuestro cariño hoy y siempre estará contigo”.

Lucía Méndez lamentó la muerte de Andrés García. (Foto: Instagram / @luciamendezof)

En su cuenta de Twitter también compartió un video donde recuerda cuando cantaron juntos.

Descansa en Paz #andrésgarcía nuestras oraciones están contigo y con tu familia, un gran actor, gran amigo se nos adelantó pero nuestro cariño hoy y siempre estará contigo. 🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/T9ev228FKW — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) April 4, 2023

Karely Ruíz

La influencer mexicana Karley Ruíz también se pronunció al respecto con el fallecimiento de Andrés García y subió a su Instagram una fotografía en la que aparecen con el actor y una leyenda que contiene una despedida:

“Agradecida de haber coincidido en esta vida contigo Andrés García. Vuela alto, fuiste y serás siempre uno de los más grandes de mexico. QEPD”.

La influencer Karely Ruíz se despidió de Andrés García en Instagram. (Foto: Instagram / @karelyruiz)

Horacio Villalobos

“¡Descanse en paz mi querido amigo Andrés García!”, escribió en su cuenta de Twitter oficial el actor y conductor mexicano Horacio Villalobos.

Horacio Villalobos se pronunció ante la muerte de Andrés García. (Foto: Twitter / @Horacitu)

Eduardo España

El comediante Eduardo España también reaccionó ante la noticia del intérprete de Chanoc: “Q.E.P.D. Andrés García”.

El actor y comediante Eduardo España lamentó la muerte de Andrés García. (Foto: Twitter / @laloespana)

María Sorté

María Sorté, una de las actrices mexicanas que trabajaron con Andrés García, se pronunció ante el fallecimiento con un mensaje en su Twitter que acompañó con una fotografía de una producción en la que participaron.

“Se nos va otro de los grandes: Mi querido Andrés García. Margarita, te abrazo con el corazón, gracias por dejarme hablar con él durante su enfermedad. ¡Que Dios le dé a tu corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento! ¡Mi más sentido pésame. ¡Descanse en Paz!”.

La actriz María Sorté se despidió de Andrés García. (Foto: Twitter / @msorteoficial)

Gerardo Fernández Noroña

El político Gerardo Fernández Noroña mandó un mensaje de pésame a los seres queridos del actor de origen dominicano:

“Lamento el fallecimiento de Andrés García. Mi solidaridad para familiares y amigos”, escribió el político mexicano en su cuenta oficial de Twitter.