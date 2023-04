Raquel Welch: Revelan la causa de muerte de la actriz y la enfermedad que padeció

Poco antes de morir en febrero pasado a los 82 años, la actriz Raquel Welch había sido diagnosticada con Alzheimer, lo que pudo ser un factor subyacente en su fallecimiento, que se dio luego de sufrir un paro cardiaco, según se dio a conocer en su acta de defunción.

Aunque en su momento se informó que sus últimas horas las había transitado en paz en Los Ángeles luego de una “breve enfermedad”, el documento del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, que fue obtenido por TMZ, aseguró que se trataba de la progresiva enfermedad.

Aclamada en la época de oro en Hollywood, debutó en la década de 1960 en una carrera en la que dedicó más de 50 años con películas como Fantastic Voyage (1966) y One Million Years B.C (1966). Rápidamente se ganó el título de símbolo sexual.

Gracias a su trabajo en The Three Musketeers (1973), obtuvo un Globo de Oro como mejor actriz gracias a su papel de Constance de Bonacieux. Su último papel en cine fue al lado de Eugenio Derbez en How a Latin Lover (2017).

¿Qué es el Alzheimer y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA), es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensar y provoca demencia en personas mayores.

Aunque uno de sus primeros síntomas es el deterioro cognitivo, la Asociación del Alzheimer cuenta con una lista de señales de advertencia entre los que se encuentran los siguientes: