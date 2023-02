Muere Raquel Welch, ícono de la ‘Época de Oro’ en Hollywood, a los 82 años

La actriz estadounidense Raquel Welch murió la mañana de este 15 de febrero a los 82 años. Aunque no se han dado a conocer las causas, se reportó que quien fuera popular en la época de oro en Hollywood lidiaba contra una breve enfermedad que no se especificó.

La considerada un símbolo sexual pasó sus últimas horas tranquila antes de que su vida se apagara en Los Ángeles, reveló su mánager Steve Sauer en un comunicado según CNN; los familiares también le confirmaron a TMZ.

¿Quién fue la actriz Raquel Welch?

Jo Raquel Tejada, su nombre real, nació el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, Estados Unidos, y desde muy pequeña demostró su interés en la actuación gracias a su participación en concursos. Por sus venas corría sangre latina, pues su papá fue un ingeniero aeronáutico boliviano.

Welch cursó sus estudios en San Diego State College, en donde afianzó su pasión por las artes teatrales. Antes de darse a conocer en la industria cinematográfica trabajó como modelo y presentadora de televisión, además de algunas obras de teatro.

Pero su primera oportunidad fue en la década de los sesenta e inmediatamente se volvió famosa. Aunque su debut fue en Roustabout (1964), con Elvis Presley, su nombre no formó parte de los créditos. En Fantastic Voyage (1966), filme de ciencia ficción, interpretó a un miembro de un equipo médico.

Uno de sus papeles más recordados fue para One Million Years B.C. (1966), para el cual apareció vestida con un bikini de piel, razón por la que fue considerada un ‘sex-symbol’. En sus memorias Raquel: Beyond the Cleavage aseguró que no estaba cómoda con la etiqueta.

La nominada dos veces al Globo de Oro fue premiada como mejor actriz de película en un musical o comedia al darle vida a Constance de Bonacieux en Los tres mosqueteros (1974). Otros de sus proyectos incluyen Bedazzled (1967), Hannie Caulder (1971), Bandolero! (1968) y Legally Blonde (2001) como Mrs. Windham Vandermark.