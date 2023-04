Andrea, hija menor de Andrés García, se despide del actor: ‘Gracias por todo lo aprendido’

El primer actor, Andrés García, falleció este 4 de abril a los 81 años. Una de las primeras personas en confirmar el deceso fue Anahí, integrante de RBD. Posteriormente, Margarita Portillo, viuda del histrión, envió un mensaje de despedida.

Sin embargo, los hijos del actor se mantuvieron al margen de hacer declaraciones hasta la mañana de este miércoles, cuando Andrea García, la hija menor del protagonista de Chanoc, se pronunció respecto al fallecimiento del actor de 81 años.

En un mensaje de Instagram, la conductora lanzó un posteo en el que menciona las playas que tanto le gustaban a Andrés García.

“Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de acapulco que tanto amabas sean mas hermosas alla arriba, descanza en paz papa. Gracias a todos por su apoyo y Bendiciones”, escribió la también actriz.

Andrea García se despidió de su padre, Andrés García, en un post de Instagram. (Foto: Instagram @realandreagarcia)

Andrés García Jr. y Leonardo García, hijos del matrimonio entre el histrión y Sandra Vale, no han concedido entrevistas o hecho publicaciones en sus redes sociales.

Sandra Vale con sus hijos, Leonardo y Andrés Jr. (Foto: Instagram / @leonardogarciaof)

¿Cómo era la relación entre Andrés García y su hija Andrea?

El vínculo entre Andrés García y sus hijos se complicó en los últimos años y declaraciones ante medios tensaron aún más la relación de la familia.

De acuerdo con una entrevista que el actor dio a la revista TVyNovelas, el distanciamiento acrecentó tras comentarios que Andrea realizó sobre el supuesto abuso sexual que había sufrido durante su infancia.

Sin embargo Andrés García señaló que era falso y la desconoció como su hija.

“¿Cuál hija? [...] Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, apuntó el actor de El Privilegio de Amar.

Posteriormente Andrea hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde descartó que haya realizado señalamientos de abuso sexual y lamentó que medios de comunicación tergiversaran sus declaraciones.

“Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá; mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira”, explicó en el video.

Andrea García desmintió supuestas declaraciones en contra de Andrés García. (Foto: Instagram @realandreagarcia)

Andrea se disculpó con el histrión y recalcó que se trataba de un acto de difamación, asimismo reiteró su cariño.

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras; so, por favor, si en algo te he lastimado, perdóname y yo te perdono a ti también, porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer. Porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente, y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”, aseguró.

La conductora también mencionó en una entrevista con De Primera Mano que la falta de comunicación con su padre se relacionaba con la negativa del actor para recibir visitas.

“Mi papá tiene seguridad armada en su casa. Aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar”

En dicha entrevista también reveló el origen de las supuestas declaraciones de abuso sexual y señaló que en ningún momento había mencionado el nombre de Andrés García.

“Mi papá estaba litigando una situación legal muy difícil en la corte y a mí me llamaron para hacerme una entrevista y yo contesté natural. Ni siquiera mencioné a mi papá, me estaban preguntando de una telenovela. Cando salió el reportaje pudieron ahí que ‘Andrea García confirma que su papá es agresivo’”, dijo la actriz.