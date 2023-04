Muere Andrés García: ¿Por qué se peleó con Roberto Palazuelos y lo sacó de su testamento?

Andrés García será recordado como un actor con amplia trayectoria en cine y televisión, pero también por su carácter temperamental que le ocasionó algunos escándalos y rivalidades; una de las más famosas con el empresario Roberto Palazuelos, a quien incluso retó a un duelo de pistolas.

El actor dominicano, pero erradicado en Acapulco, Guerrero, conocía al ‘Diamante Negro’ prácticamente desde que éste era niño, por lo que tenían casi una relación de padre-hijo. Sin embargo, en los últimos años se distanciaron e incluso intercambiaron acusaciones a través de la prensa por la herencia de Andrés García.

La herencia, motivo de pelea entre Andrés García y Palazuelos

Margarita Portillo, esposa del actor dominicano, fue quien reveló al programa De Primera Mano que el distanciamiento con el empresario venía de una lucha de egos y por nombrarlo heredero de su fortuna.

Andrés García incluyó a Palazuelos en su testamento porque lo consideraba como un integrante de su familia. “Se ha portado muy bien desde que lo conozco, desde que era niño, lo quiero mucho y él también me quiere mucho”, dijo el actor en un video subido a su popular canal de YouTube, en febrero de 2021.

Sin embargo, después se molestó con el ‘Diamante Negro’ por divulgar que era el heredero universal y lo sacó del testamento junto con otros familiares.

“Eso no es cierto, yo no le dejé todo a Roberto Palazuelos, es uno de mis herederos con una proporción igual a la de mis hijos, a la de mi mujer, mi hermana”, explicó el intérprete de ‘Chanoc’ y ‘Pedro Navajas’.

Andrés García retó a Palazuelos a duelo de pistolas

Posteriormente, el ‘Diamante Negro’ supuestamente “se enojó y dijo que no tenía necesidad de las propiedades de Andrés García porque la propiedad más chiquita de él valía más” que cualquiera de las que tuviera su amigo, contó la esposa del actor.

Margarita Portillo aseguró que entonces “empieza una lucha de egos y Andrés dice que los hoteles (de Palazuelos) son de palitos. Eso le molesta muchísimo a ‘Beto’”, por lo que éste le habría hablado al hijastro del actor de cine mexicano para amenazarlo.

“Yo me voy a encargar de que se muera de hambre (Andrés García) y quiero que le digas que fui yo, que yo lo chingué”, relató la esposa del actor a De Primera Mano sobre la supuesta amenaza de Palazuelos.

De acuerdo con Portillo, Roberto sí intervino para que uno de los negocios del actor fracasara, pues él quería vender una residencia ubicada en el Ajusco, Ciudad de México, conocida como ‘El Castillo’, lo cual no se concretó.

Después Andrés García retó a Roberto Palazuelos a un duelo con pistolas para arreglar sus problemas “como los hombres”, pero el ‘Diamante negro’ se rehusó al asegurar que ”no estamos en el viejo oeste”.

Palazuelos se despide de Andrés García

El empresario, abogado y actor Roberto Palazuelos se despidió de Andrés García con un mensaje en Instagram en el que expresó su molestar con quienes lo alejaron de él por culpa de la herencia.

“Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre. Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quería sus vienes, lo alejó de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar. Él fue mi gran amigo y cómo un padre para mí”, publicó Palazuelos tras la muerte del actor.