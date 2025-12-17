El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tiene el mandato dual de máximo empleo y estabilidad de precios. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ha preferido interpretar el primer objetivo de manera cualitativa, como el nivel más alto de empleo congruente con la estabilidad de precios.

En contraste, desde enero de 2012 el FOMC ha seguido una meta cuantitativa para el segundo objetivo: una inflación anual de 2.0 por ciento, medida con el Índice de Precios del Gasto del Consumo Personal.

El FOMC utiliza primordialmente un solo instrumento de política monetaria, la tasa de interés de referencia, lo que puede provocar dilemas cuando ambas metas entran en tensión. La inflación generada a partir de la pandemia de Covid-19 ha planteado precisamente esas disyuntivas.

Siguiendo la práctica establecida desde la Gran Inflación de principios de los años ochenta del siglo pasado, a partir de 2022 el FOMC se abocó a privilegiar el combate de la inflación como prerrequisito para alcanzar el máximo empleo. Sin embargo, desde septiembre de 2025 este Comité modificó sus prioridades, mostrando mayor preocupación por el empleo.

Así, por tercera ocasión consecutiva, en la reunión de diciembre el FOMC recortó en un cuarto de punto porcentual el intervalo objetivo de la tasa de fondos federales. Al igual que en las dos sesiones previas, el Comité argumentó que los riesgos a la baja para el empleo habían aumentado.

Al reconocer que los riesgos para la inflación siguen sesgados al alza y los del empleo a la baja, el presidente Powell sostuvo que los recortes aplicados desde septiembre colocaron la postura monetaria “dentro de un rango de estimaciones plausibles de neutralidad”. Señaló que, de acuerdo con el marco de política monetaria, “cuando los riesgos para los dos objetivos llegan a ser más iguales”, lo adecuado es adoptar una postura “más equilibrada”.

No obstante, el equilibrismo del Fed podría no resultar tan balanceado. La evaluación de riesgos se basó en información estadística truncada por el cierre de actividades del gobierno federal, que limitó la generación de datos durante octubre y más de la mitad de noviembre. La escasez y la falta de confiabilidad de la información pudieron haber conducido a juicios equivocados. La alternativa de hacer una pausa parecía más prudente, mientras que un recorte de un cuarto de punto porcentual difícilmente mitigó los riesgos para el empleo.

Adicionalmente, los datos disponibles hasta septiembre ofrecían dos historias distintas para los objetivos del Fed. El exceso de inflación observado desde marzo de 2021 es el más largo y significativo desde la Gran Inflación. Además, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 la inflación se estancó alrededor de 2.6 por ciento y la subyacente en 2.9 por ciento.

Durante ese mismo periodo, la tasa de desempleo aumentó cinco décimas, hasta ubicarse en un nivel no muy distinto del proyectado por el FOMC como de “más largo plazo”. La persistencia de una inflación por encima del objetivo entraña el riesgo de desanclar las expectativas de inflación de mediano plazo, reduciendo aún más la efectividad de la política monetaria.

Aun así, en lugar de atender el problema inflacionario, el FOMC optó por concentrarse en los peligros potenciales para el empleo. Predecir el futuro es siempre una conjetura sujeta a errores, y las predicciones del Fed no se han distinguido precisamente por su acierto.

Al imaginar las tendencias futuras, Powell insistió en que las presiones inflacionarias se derivan principalmente de los aranceles estadounidenses, argumentando que entre mayo y septiembre la inflación anual de bienes fue positiva y ascendente, lo cual espera que sea un fenómeno transitorio. Curiosamente, omitió reconocer que en ese mismo lapso la inflación de servicios se ha estancado alrededor de 3.5 por ciento, mientras que la de bienes ha promediado apenas 0.8 por ciento.

Más relevante aún es la asimetría en las consideraciones del Fed respecto al empleo. La reducción en la creación mensual de empleos no agrícolas comenzó a ser notable en mayo de 2025, justo el mes en que, según Powell, empezaron a observarse los efectos de los aranceles sobre la inflación. Si el mercado laboral está siendo afectado por las políticas comerciales y migratorias, la lógica de Powell debería extenderse también al empleo y no descartar que el comportamiento inusual de esta variable pueda ser igualmente transitorio.

Independientemente de un futuro irremediablemente incierto, el Fed mantiene una deuda con el objetivo de inflación. Cuanto más se prorrogue su cumplimiento, más tardarán los salarios reales en recuperar los niveles previos a la pandemia, condición aparente para que el público estadounidense perciba que el problema de la “asequibilidad” ha sido superado.