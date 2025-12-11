Trump ‘quiere ver el mundo arder’: Exige a la Fed recortes de tasas más agresivos

El presidente Donald Trump dijo que la Reserva Federal debería haber recortado las tasas de interés el doble después de que el banco central realizó un tercer recorte consecutivo, manteniendo su campaña de presión sobre el presidente Jerome Powell.

Trump calificó el recorte de un cuarto de punto como “una cifra bastante pequeña que podría haberse duplicado, al menos duplicado”, y criticó a Powell el miércoles como un “rígido” y un “cabeza muerta”.

“Tenemos que adoptar la mentalidad de que, cuando a un país le va bien, no queremos frenar el crecimiento”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Eso es lo que están haciendo: frenar el crecimiento”.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó el miércoles por 9 a 3 a favor de reducir la tasa de referencia de los fondos federales a un rango de entre el 3,5 % y el 3,75 %. También modificó sutilmente la redacción de su comunicado, lo que sugiere una mayor incertidumbre sobre cuándo podría volver a recortar las tasas. El resultado marcó la primera vez desde 2019 que tres funcionarios votaron en contra de una decisión política, con disensos en ambos extremos del espectro político.

Trump elegiría a ‘su hombre’ para presidir la Fed

Trump ha tomado medidas para afirmar su control sobre el banco central en su segundo mandato, expresando regularmente su frustración porque la Fed no ha reducido más agresivamente los costos de endeudamiento bajo el liderazgo de Powell y buscando un nuevo líder que, según ha indicado el presidente, espera que implemente recortes de tasas.

Esa búsqueda está llegando a sus etapas finales, y Trump dijo a los periodistas el martes que está considerando “un par de personas diferentes” para el trabajo, pero que ya tiene una “idea bastante clara de a quién quiero”.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, es considerado el favorito para el puesto y Trump ha insinuado repetidamente ese resultado, aunque es conocido que el presidente toma decisiones de personal sorprendentes y cualquier decisión no es definitiva hasta que se anuncia una nominación. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha supervisado el proceso de selección, con los gobernadores de la Reserva Federal Christopher Waller y Michelle Bowman, el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh y Rick Rieder de BlackRock entre los otros finalistas.

Trump ha dicho que pronto anunciará su elección para presidir la Reserva Federal, pero advirtió que podría retrasarse hasta principios de 2026, lo que ha generado expectación entre los mercados y los inversores. El mandato de Powell como presidente finaliza en mayo, pero podrá permanecer en la Junta de Gobernadores dos años más.

Trump tiene previsto comenzar a entrevistarse esta semana con los contendientes, según informó el Financial Times. El presidente y Bessent tienen previsto reunirse el miércoles con Warsh. También se espera que Trump y Bessent mantengan al menos una entrevista la próxima semana, según el periódico.

Trump, en un mitin el martes por la noche, lanzó otro ataque contra la independencia del banco central, sugiriendo que podría intentar destituir a los gobernadores de la Fed designados por su predecesor, el expresidente Joe Biden, si sus comisiones fueran firmadas automáticamente.

Sin embargo, es improbable que ese escenario se materialice. Es casi seguro que los gobernadores impugnarán en los tribunales cualquier intento de invalidar los nombramientos respaldados por el Senado. Los presidentes finalizan un nombramiento firmando una comisión tras la aprobación de los candidatos por parte del Senado para formalizar su toma de posesión de un cargo federal.

A principios de este año, Trump intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, alegando que cometió fraude hipotecario. Cook ha negado cualquier irregularidad y ha interpuesto una demanda para impedir su destitución. La Corte Suprema anunció que escucharía los argumentos orales del caso en enero.