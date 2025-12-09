Peso revierte pérdidas ante el dólar a un día de decisión de tasa de la Fed: ¿Cuánto se aprecia HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 9 de diciembre.

El peso mexicano revirtió las pérdidas que tenía este martes ante el dólar, previo a que la Fed recorte la tasa de interés por última vez en 2025, mientras que los operadores locales analizan la cifra de inflación de noviembre.

“La apertura del peso refleja un equilibrio frágil entre expectativas de inflación y señales de debilidad económica. Para la jornada, se anticipa volatilidad en la moneda, con sesgo de depreciación si los datos de inflación superan las previsiones”, indicó Felipe Mendoza, CEO IMB Capital Quants.

¿Cuánto cae el dólar ante el peso?

De acuerdo con datos de Bloomberg, la apreciación del peso ante el dólar es de 0.39 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.19 unidades, 6 centavos menos con respecto al cierre del lunes 8 de diciembre.

Especialistas consideran que el peso podría depreciarse ante el dólar por la expectativa de que el Banxico retome una postura restrictiva por el repunte de la inflación.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos este martes?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.66 unidades, mientras que el precio de compra es de 17.64 pesos por cada billete verde, informó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.14 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.83 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas este martes están el real brasileño con 1.07 por ciento; el peso chileno con 0.50 por ciento; el rand sudafricano con 0.41 por ciento; el yen japonés con 0.35 por ciento, y el peso colombiano con 0.31 por ciento.

Con información de Valeria López