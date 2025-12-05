Especialistas se ‘pasan de optimistas’ con el peso: ¿Qué firma ve el tipo de cambio en 17 unidades?

El peso cerró esta semana en su mejor nivel desde julio de 2024 ante la expectativa de un nuevo recorte de la Fed.

Las expectativas para el tipo de cambio en 2026 mejoraron todavía más en la nueva Encuesta Citi, con algunos especialistas atreviéndose a pronosticar que el dólar se venderá hasta en 17 pesos.

El consenso entre los especialistas entrevistados por Citi es que el tipo de cambio cerrará este 2025 en 18.51 pesos por dólar, una mejora de 24 centavos comparándola con el pronóstico previo de 18.75 unidades.

El consenso entre los especialistas es que el tipo de cambio retrocederá en 2026 y se ubique en los 19.20 pesos por dólar. No obstante, el optimismo para el siguiente año es mayor en algunas instituciones financieras.

¿Qué bancos prevén un tipo de cambio por debajo de las 18 unidades?

Entre los pronósticos más ‘aventados’ para el peso en 2026 está el de XP Investments que pronostica un tipo de cambio en 17.10 pesos por dólar; mientras que en BNP Paribas, Deutsche Bank y HSBC lo proyectan en 18 pesos por dólar.

En cambio, desde Masari Casa de Bolsa, Oxford Economics y Santander México ven una mayor presión del dólar, lo que llevaría el tipo de cambio hasta las 20 unidades o más.

Malas noticias para el PIB de México

Un indicador que sufrió una degradación fue el de la economía mexicana. Para este año, el consenso de los analistas consultas en la Encueta Citi es que el PIB crecerá solo 0.4 por ciento este año, desde 0.5 por ciento señalado en la encuesta anterior.

Para 2026, el pronóstico del PIB de México pasó de 1.4 por ciento a 1.3 por ciento.

La mediana de la proyección de inflación general para el cierre de 2025 aumentó a 3.79 por ciento, desde el 3.77 por ciento considerado previamente. En cambio, para el componente subyacente se mantuvo en 4.23 por ciento.

“Para el cierre de 2026, la mediana de la expectativa general aumentó a 3.95 por ciento, desde 3.91 por ciento, mientras que la estimación mediana de la inflación subyacente ahora se ubica en 3.89 por ciento desde 3.83 por ciento”, agregó.

Los especialistas consultados por Citi coincidieron en que el Banco de México recortará la tasa de interés en 25 puntos el próximo 18 de diciembre, y consideran que la Junta de Gobierno la bajará hasta 6.50 por ciento en 2026.

Con información de Ana Martínez