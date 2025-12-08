Sector privado de EU exige ‘cuidar’ el T-MEC ante revisión: ‘Es crítico para nuestro futuro’

Agrupaciones empresariales y agrícolas demandaron que cualquier ajuste durante la revisión de 2026 se realice sin poner en riesgo la integración productiva con México y Canadá.

Como muestra del gran respaldo empresarial desde la entrada en vigor del T-MEC, más de 500 organizaciones empresariales, agrícolas e industriales de Estados Unidos enviaron una carta al representante comercial (USTR) para exigir que el acuerdo comercial se mantenga como eje de la competitividad regional.

También demandaron que cualquier ajuste durante la revisión de 2026 se realice sin poner en riesgo la integración productiva con México y Canadá.

En la misiva, dirigida al embajador Jamieson Greer, los firmantes sostienen que, pese a la existencia de asuntos de cumplimiento que requieren atención, el tratado continúa siendo indispensable para la economía estadounidense.

“El T-MEC sigue siendo crítico para nuestro futuro económico porque preserva y fortalece los lazos comerciales de Estados Unidos con Canadá y México”, señaló el documento.

El sector privado advirtió que la relación trilateral sostiene más de 13 millones de empleos en Estados Unidos, y que México y Canadá representan su principal plataforma exportadora.

La carta subrayó que los fabricantes estadounidenses venden a Canadá y México más bienes manufacturados que a los siguientes 12 destinos combinados, y que ambos socios absorben un tercio de las exportaciones agropecuarias del país.

En ese contexto, el empresariado remarcó que el acuerdo garantiza acceso libre de aranceles prácticamente a todas las exportaciones estadounidenses. “El T-MEC garantiza que los fabricantes, los agricultores y los prestadores de servicios estadounidenses puedan seguir accediendo a los mercados canadiense y mexicano”.

El documento fue firmado por una amplia gama de asociaciones nacionales y cámaras estatales que representan a industrias como manufactura, agricultura, energías limpias, transporte, tecnología, textiles, servicios e infraestructura.

Entre los firmantes destacan grupos con fuerte influencia regulatoria y política, que advierten que modificar el tratado en detrimento del acceso al mercado mexicano y canadiense enviaría una señal negativa para la inversión en América del Norte.

La misiva también recalca la importancia del acuerdo para las pequeñas y medianas empresas, al recordar que más de 100 mil negocios estadounidenses venden bienes y servicios a México y Canadá, los dos principales destinos para este segmento productivo.

Predomina incertidumbre

Para Wendy Cutler, vicepresidenta sénior del Asia Society Policy Institute y exnegociadora comercial estadounidense, la revisión del T-MEC abre una etapa sin precedentes, incluso para un acuerdo comercial moderno.

“Con tres días de audiencias públicas, la revisión del T-MEC está en marcha, con mucho drama esperado cuando las negociaciones comiencen el próximo año”, advirtió. Recordó que esta cláusula es una innovación en tratados comerciales y desafía la idea tradicional de que estos acuerdos deben mantenerse “en perpetuidad”.

Cutler subrayó que los testimonios presentados ante el USTR muestran un consenso amplio, la mayoría de los actores quiere extender el acuerdo por 16 años adicionales, aunque con modificaciones puntuales.

Sin embargo, alertó sobre señales preocupantes desde la Casa Blanca. “La Administración ya está insinuando que podría transformar el acuerdo negociando por separado con cada vecino, y no ha descartado una retirada”, dijo. Frente a ello, llamó al sector privado a mantener una postura activa: “Si realmente les importa mantener este acuerdo vivo, próspero y relevante, necesitan estar ‘all in’”.

La semana pasada el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría decidir retirarse del acuerdo, o tal vez se llegue a otro con México y Canadá.

Negociación ‘estilo Trump’

Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, sostuvo que el escenario más probable es una estrategia de alta presión desde Washington, replicando el estilo mostrado por Trump en su primer mandato. “Vamos a ver una estrategia de Trump como ya la conocemos… viene la cartilla completa en peticiones y la amenaza de ‘o me haces caso o me salgo’”

Consideró posible que Trump llegue a presentar formalmente una notificación de retiro del tratado solo para aumentar la presión: “No descarto inclusive que firme que se va a salir… deja que todos se asusten, deja que suceda y luego negociamos y se hace para atrás”.

Pese a ello, anticipa que el T-MEC seguirá vigente. “A final de cuentas vamos a quedarnos con el T-MEC”, dijo, al señalar que México estaría dispuesto a ceder en ciertos temas vinculados con China, seguridad regional e integración productiva.