Empleo en México crece en 92 mil 689 en tercer trimestre de 2025: Inegi

Según los datos de empleo, el sector agropecuario impulsó el crecimiento de la población ocupada.

En el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2025, la población ocupada registró un aumento de 92 mil 689 en comparación a los datos del segundo trimestre de este año, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el sector agropecuario fue el que impulsó el crecimiento de la población ocupada con un aumento trimestral de 173 mil 731.

Por su parte el sector industrial observó un ascenso de 89 mil 733, donde la industria manufacturera aumentó 67 mil 729, la construcción tuvo un incremento de 31 mil, y la industria extractiva y de electricidad tuvo un descenso de 9 mil.

El sector servicios, observó una contracción de 133 mil 450, entre los principales segmentos a la baja se ubicaron, servicios profesionales, financieros y corporativos con 137 mil, servicios sociales con 117 mil 264, y el rubro correspondiente a gobierno y organismos internacionales con 28 mil.

Los empleos formales registraron una caída trimestral de 308 mil 481, mientras que el sector informal se incrementó en 401 mil 170

La tasa de desocupación fue de 2.8, ligeramente por encima del trimestre previo en 2.6.

La tasa de participación económica fue de 59.5 por ciento, con una población económicamente activa de 61.3 millones, y la población ocupada fue de 59 millones 533 mil 449.

Comparando con el mismo trimestre del 2024, se observa que, la población ocupada muestra un crecimiento anual casi nulo de 0.01 por ciento, mientras que la población desocupada una caída de 3.92 por ciento, indicando que parte de la población desocupada, personas que no están empleadas, pero están buscando trabajo activamente, se desplazó a la PNEA en el último año.

En la PNEA, la población disponible muestra una caída anual de 0.06 por ciento y la población no disponible un crecimiento de 4.34 por ciento.