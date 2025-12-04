Reunión de Sheinbaum con empresarios: Presentan 38 proyectos de inversión en infraestructura

Los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios presentaron este jueves 4 de diciembre a la presidenta Claudia Sheinbaum un total de 38 proyectos de inversión en infraestructura, así como problemas que podrían enfrentar para concretarlos.

Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), aseguró que los empresarios confían en la respuesta que dará el gobierno para juntos lograr la meta de una inversión equivalente al 25 por ciento del PIB en 2026.

“Fue una gran plática otra vez. Ellos pudieron hacer planteamientos de proyectos físicos, yo le diría de permisos, proyectos y problemas. Las tres cosas en las que nos tenemos que enfocar”, sintetizó al término del encuentro en el Museo Kaluz.

Cada uno de los 38 proyectos de infraestructura del sector privado tiene su monto de inversión que será presentado en su momento y están dentro de los pilares del Plan México.

Con la disponibilidad mostrada por los empresarios bajo los diferentes grupos o consejos que se han definido con objetivos específicos, alcanzar una inversión conjunta entre sector público y privado equivalente al 25 por ciento del PIB para el 2026 será factible.

“La meta ahora para 2026, todavía estamos a tiempo. La idea es que el año que entra se llegue a que el 25 por ciento del PIB en inversión y los necesitamos a todos y todas para lograrlo”, aseguró.

Altagracia Gómez informó que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, planteó a los empresarios los distintos cambios que ha hecho desde temas de inteligencia artificial, la inversión en la supercomputadora; los temas que se han hecho de reformas en la ley aduanera.

“Creemos que en 2025 se pudieron hacer muchos de los cambios que permite intentar pilares o sostén para que 2026 empiece con fuerza”, y señaló optimismo como consenso.

Positiva la ida a Washington

Para los empresarios, el encuentro que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum en Washington con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, para el tema del sorteo sobre el Mundial de Futbol, es una buena oportunidad para dejar en claro la integridad de la región de Norteamérica y un acercamiento en aras de un resultado favorable en el fortalecimiento del T-MEC, coincidieron los empresarios.

“Todos estaban felices de que van ahora nuestra presidenta Washington de que ahora la fiesta del futbol nos va a unir a los tres países de Norteamérica, que somos la región más próspera del mundo”, dijo Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).