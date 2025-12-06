Sheinbaum confía en relación económica con EU: ‘Se mantendrá porque nos necesitamos’

Sheinbaum también publicó en la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue 'excelente'. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado que la relación económica con Estados Unidos se mantendrá, pues ambas naciones se necesitan para competir en el mundo.

En la celebración de los siete años de la llegada de la Cuarta Transformación, la mandataria destacó la relación también en seguridad con Estados Unidos, en la que se acordó respetar la soberanía mexicana.

“Nuestra relación económica, estoy convencida de que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo", señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan en el contexto de la primera reunión con el presidente Donald Trump, que este año ha anunciado una serie de aranceles en contra de las importaciones de Estados unidos provenientes de México.

Sheinbaum envía mensaje a migrantes en EU

Durante su discurso en la celebración de los siete años de la 4T desde el Zócalo, Sheinbaum aseguró que los migrantes en Estados Unidos son héroes y heroínas de la patria.

"Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país", dijo.

El viernes, Claudia Sheinbaum, se reunió con migrantes mexicanos en Washington, tras la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para quienes pidió un “buen trato” en Estados Unidos.

El Gobierno de México informó que la mandataria tuvo un encuentro con migrantes mexicanos en Estados Unidos, a donde acudió para participar en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del cual el país es coorganizador.

En la reunión, según el Gobierno, Sheinbaum “reafirmó la defensa de hermanas y hermanos migrantes”.

La presidenta resaltó que los connacionales son gente trabajadora y honesta y pidió “un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”.

En el encuentro, estuvo acompañada del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

La reunión de la gobernante mexicana con migrantes mexicanos ocurre luego del encuentro que sostuvo con Trump, la primera que mantienen los dos, la cual aseguró fue “muy bien” y en la que acordaron “seguir trabajando juntos” en temas comerciales.

Sheinbaum también publicó en la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue “excelente” y que hablaron de “la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países y de la buena relación” que tienen.

“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, agregó.

Con información de EFE