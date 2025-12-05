Richard Gere dice que Sheinbaum ‘es sorprendente’ y critica a Trump: ‘Estoy avergonzado del presidente’

La FIL de Guadalajara reunió a grandes escritores y figuras públicas. Una de ellas fue Richard Gere, quien durante un evento elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó vergüenza porque Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos.

Sin referirse a un tema en particular, reconoció la forma en que la mandataria trata y lidia con su homólogo estadounidense. A su parecer, “los malos” tienen un gran poder: Putin y Netanyahu, que están del lado equivocado de la historia y “nos desafía a levantarnos”.

“Estadounidenses, estoy profundamente avergonzado de este presidente que tenemos, es un desafío para todos nosotros y estábamos hablando antes: su presidenta es bastante sorprendente, cómo es capaz de lidiar con este tipo, así que la aplaudo”, comentó durante su participación en la FIL de Guadalajara.

Abuchean a Alicia Bárcena por afirmar que en México “estamos orgullos” de Sheinbaum

Sin embargo, los halagos hacia Claudia Sheinbaum no fueron bien recibidos cuando Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tomó la palabra.

La funcionaria compartió el espacio con Richard Gere e intentó destacar la labor de la presidenta Sheinbaum, pero en lugar de aplausos recibió abucheos.

“En México estamos muy orgullosos con la líder que tenemos, Claudia Sheinbaum, yo estoy orgullosa, quizá tú no, pero yo estoy muy orgullosa porque dijo ‘no llegué sola, llegamos todas’”, expresó antes de detener su comentario para evitar confrontaciones y continuar con las preguntas al actor y ambientalista.

Alboroto por Richard Gere provoca que Joan Manuel Serrat abandone charla

En paralelo, mientras Richard Gere participaba en el foro de la FIL de Guadalajara, se desarrollaban otras actividades y presentaciones de libros. La alta demanda de asistentes que buscaban entrar a la plática y las inconformidades por los comentarios generaron un alboroto.

Esto provocó que Joan Manuel Serrat abandonara el encuentro “Mil Jóvenes con...”, moderado por Benito Taibo. Ante el intenso ruido y la dificultad para escuchar, decidió disculparse con el público y dejar el Auditorio Juan Rulfo.

“Les agradezco, yo he hecho muchos kilómetros para estar aquí, era un día para mí extraordinario, de mucha ilusión, pero es imposible tener acto de un calado afectivo como tiene este con un alboroto como el que hay ahí afuera. No es culpa mía, perdonen ustedes. Buenas tardes”, comentó antes de levantarse y abandonar el recinto, aparentemente molesto.

Benito Taibo intentó detenerlo, pero no tuvo éxito, y los asistentes lamentaron la decisión de Joan Manuel Serrat.