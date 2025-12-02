Yasmín Esquivel pide no hacer uso político de a justicia

La Ministra pidió a los jueces apegarse a la Constitución y revisar cada caso no como un expediente más, sino reconocer que detrás de cada folder está la vida, la seguridad, los bienes y la tranquilidad de las personas.

GUADALAJARA,Jalisco.- En la mesa de diálogo que sostuvieron Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Yasmín Esquivel aseguró que la ciudadanía quiere jueces prudentes, independientes y equilibrados, por lo que no debe haber excesos entre los juzgadores.

Yasmín Esquivel pidió no hacer uso político de la justicia, o utilizarla para llegar a un espacio político, así como tampoco inventar figuras que el legislador no estableció: “queremos jueces auténticamente correctos y esa es la invitación que hago a jueces y magistrados locales y federales”, señaló.

La Ministra pidió a los jueces apegarse a la Constitución y revisar cada caso no como un expediente más, sino reconocer que detrás de cada folder está la vida, la seguridad, los bienes y la tranquilidad de las personas.

También resaltó que o que la ciudadanía espera del Poder Judicial de la Federación es un Estado de Derecho, un país de leyes, seguridad jurídica y paz social; los mexicanos quieren tener credibilidad en los jueces de puertas abiertas, cercanos a la gente, que escuchen y que sean un equilibrio frente a cualquier amenaza a su estabilidad.