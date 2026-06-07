F1 Gran Premio de Mónaco 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’?

Sergio ‘Checo’ Pérez regresa a Montecarlo, circuito donde consiguió una de las seis victorias de su trayectoria en la Fórmula 1. (Fotos: AP / EFE / Cadillac F1 Team)

El Gran Premio de Mónaco 2026, sexta fecha de la temporada de Fórmula 1, llega con el italiano Andrea Kimi Antonelli al frente del campeonato tras encadenar cuatro victorias consecutivas con Mercedes. A sus 19 años, el piloto italiano lidera la clasificación busca imponerse en el Principado.

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) busca sumar sus primeros puntos del año en un circuito donde consiguió una de las seis victorias de su trayectoria en la máxima categoría. Aunque tuvo que abandonar en el GP de Canadá, el tapatío ha ido encontrando el ritmo con la nueva escudería y parece consolidarse como el primer piloto.

Gran Premio de Mónaco 2026: Fecha, horario y canal para ver la carrera

La carrera del GP de Mónaco 2026 es este domingo 7 de junio en las calles del Principado, una de las sedes históricas de la Fórmula 1.

Los aficionados en México pueden seguir todas las sesiones a través de Sky Sports, la plataforma F1 TV y la cobertura minuto a minuto de El Financiero Deportes.

Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Mónaco como líder del campeonato de Fórmula 1, tras encadenar cuatro victorias consecutivas con Mercedes. (Foto: EFE/ Alberto Boal). (Alberto Boal/EFE)

Parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco 2026

En Mónaco, la sesión de clasificación suele tener un peso mayor que en otros circuitos del calendario. Las oportunidades de adelantamiento son limitadas en las estrechas calles del Principado, por lo que los primeros lugares de la parrilla suelen marcar el desarrollo de la carrera.

El antecedente más reciente fue el triunfo de Lando Norris en 2025. El británico convirtió la pole position en victoria y compartió el podio con Charles Leclerc y Oscar Piastri.

En esta ocasión, la clasificación del Gran Premio de Mónaco se definió hasta los últimos segundos de la Q3 en una intensa pelea por la pole position entre varios pilotos. Kimi Antonelli terminó quedándose con el primer lugar tras marcar una vuelta espectacular cuando el cronómetro ya había llegado a cero, superando por apenas 43 milésimas a Max Verstappen.

Sergio ‘Checo’ Pérez no logró avanzar más allá de la Q1 y arrancará desde la posición 18 en la carrera de este domingo. Así quedó definida la parrilla.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Oliver Bearman (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Así es el circuito de Montecarlo, donde ‘Checo’ Pérez ha ganado

El Circuito de Montecarlo es uno de los escenarios más reconocibles del automovilismo mundial. Forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde la primera edición del campeonato en 1950 y, salvo la cancelación de 2020 por la pandemia de COVID-19, se ha disputado de forma ininterrumpida desde 1955.

La pista urbana tiene una longitud de 3,337 kilómetros y cuenta con 19 curvas, siete de ellas hacia la izquierda. Es el trazado más corto de la temporada y uno de los más complejos para adelantar, por lo que la posición de salida suele ser determinante para el resultado final.

Para la carrera de este año están programadas 78 vueltas, que completarán una distancia total de 280.2 kilómetros.

En este escenario, en 2022 ‘Checo’ Pérez ganó. El récord histórico pertenece al brasileño Ayrton Senna, quien triunfó seis veces en las calles del Principado.

Andrea Kimi Antonelli llega a Mónaco como líder del campeonato tras conquistar su cuarta victoria consecutiva en el Gran Premio de Canadá, disputado en el circuito Gilles Villeneuve. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Entre los pilotos en activo, el más exitoso en Mónaco es Lewis Hamilton, con tres victorias. En tanto, Charles Leclerc hizo historia al convertirse en el único piloto nacido en Mónaco que ha ganado el Gran Premio de su país, logro que consiguió en 2024.

Además del liderazgo de Antonelli, el fin de semana tiene otro foco de atención en Ferrari, luego de que la escudería anunció la renovación de Leclerc por varios años. El piloto monegasco ocupa el tercer lugar del campeonato con 75 puntos, mientras que Hamilton es cuarto con 72.

Con información de EFE.