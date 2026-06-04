¡Del ‘Waka, Waka’ al ‘Dai, Dai’! Shakira actuará en la inauguración del Mundial en Estadio Ciudad de México

Shakira se presenta en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. (Foto; Cuartoscuro)

La cantante colombiana Shakira actuará como parte de la inauguración del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en el marco del partido de la Selección Mexicana vs. Sudáfrica.

En este evento, Shakira interpretará por primera vez en vivo la canción ‘Dai Dai’ —una de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026— en colaboración con Burna Boy.

El espectáculo también incluirá a otros artistas reconocidos, como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

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