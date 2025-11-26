¡Shakira regresa a México! Fechas, preventa, boletos y lo que debes saber de su último show en CDMX

Las caderas (y la colombiana) no mienten: tras una serie de exitosos conciertos en México, Shakira anuncia últimas fechas en nuestro país como parte de su gira Las mujeres ya no lloran, mismas que serán a inicio del próximo año.

El anuncio confirma una última presentación en la Ciudad de México y dos paradas adicionales en el sureste del país. La decisión responde a la demanda acumulada en territorio mexicano, donde la cantante colombiana alcanzó cifras históricas de asistencia, shows consecutivos y boletos vendidos.

Solo en la capital, Shakira acumuló 12 fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros, con más de 780 mil asistentes y más de un millón de entradas distribuidas en todo el país, señala Ocesa en un comunicado.

Nuevas fechas de Shakira en México 2025: ¿Cuándo y dónde serán sus conciertos?

México se consolidó como uno de los territorios con mayor impacto en la actual gira de Shakira gracias a la respuesta del público, por lo que la intérprete de ‘Antología’ decidió darse una ‘última vuelta’.

Las nuevas fechas del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México son las siguientes:

21 de febrero de 2026 – Estadio Víctor Manuel Reyna (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

– Estadio Víctor Manuel Reyna (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) 24 de febrero de 2026 – Estadio Carlos Iturralde (Mérida, Yucatán)

– Estadio Carlos Iturralde (Mérida, Yucatán) 27 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

Shakira regresará a México. (Foto: Cuartoscuro / Shutterstock).

Preventa para las últimas fechas de Shakira: Fechas, horarios y cómo comprar boletos

Ya sea que hayas acudido a algunas de sus presentaciones y la quieras volver a vivir o no hayas alcanzado boleto, esta es la ‘última llamada’ para ver a Shakira en vivo, y ya tenemos fechas de preventa y venta general.

Para cualquiera de las tres fechas, la preventa es el lunes 1 de diciembre a partir de las 14 horas, y como en la mayoría de los eventos organizados por Ocesa, la preventa está disponible solo para clientes de Banamex. Un día después (el martes 2) tiene lugar la venta general a partir de la misma hora.

Considera que se pueden adquirir en taquillas o a través de Ticketmaster, que aumentó su cargo por servicio hace unos meses.

Shakira en CDMX: ¿Cuánto cuestan los boletos?

Para el último show de Shakira en la Ciudad de México todavía no se publican los precios, aunque pueden ser muy similares (si no es que iguales) a los que manejó en shows pasados de la gira. El costo de las entradas era:

Rojo : 10 mil 856.75 pesos.

: 10 mil 856.75 pesos. Amarillo : de 8 mil 50.75 a 9 mil 258 pesos.

: de 8 mil 50.75 a 9 mil 258 pesos. Rosa : 6 mil 830 pesos.

: 6 mil 830 pesos. Azul : 5 mil 310 pesos.

: 5 mil 310 pesos. Morado : 4 mil 390 pesos.

: 4 mil 390 pesos. Café : 3 mil 646 pesos.

: 3 mil 646 pesos. GNP : 3 mil 536 pesos.

: 3 mil 536 pesos. General : 1,584.75 pesos.

: 1,584.75 pesos. Verde : 1,340 pesos.

: 1,340 pesos. Naranja: 1,217 pesos.

Shakira anunció una fecha más en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

También se vendieron algunos paquetes VIP y son los siguientes (con sus respectivos precios).

Boleto + VIP Ultimate Meet & Greet Package : 41 mil 735 pesos.

: 41 mil 735 pesos. Boleto + VIP Lounge Package : 25 mil 399 pesos.

: 25 mil 399 pesos. Boleto + VIP Gold Hot Ticket Package : 18 mil 118 pesos.

: 18 mil 118 pesos. Boleto + VIP Wolf Den Package: 5 mil 616 pesos.

‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira: Impacto del tour en México

La gira es descrita por Ocesa como un proyecto de gran escala, sustentado en una producción que integra tecnología, diseño y un montaje de alta capacidad. El tour se posicionó como uno de los espectáculos más relevantes de 2025 por alcance, número de boletos vendidos y su presencia en distintos continentes.

En la Ciudad de México, el Estadio GNP Seguros se convirtió en una sede clave. Las 12 fechas realizadas previamente superaron récords históricos de convocatoria y establecieron una marca que no se había registrado en la capital. A ello se suma la cifra nacional de más de un millón de boletos vendidos.