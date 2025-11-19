Alex Fernández reprograma concierto tras asesinato de Carlos Manzo: ‘Por empatía con Michoacán’

El cantante Alex Fernández pospuso un concierto en Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo. (Foto: Cuartoscuro)

A más de dos semanas del asesinato de Carlos Manzo durante el Festival de las Velas, el tema está vigente y las reacciones de diferentes famosos continúan, uno de los más recientes es la reprogramación de una presentación de Alex Fernández en Michoacán.

El exalcalde de Uruapan fue asesinado a tiros por un menor de edad identificado como Víctor Manuel y tras el atentado algunos cantantes y actores como Sergio Mayer opinaron del asesinato de Manzo.

A la lista se une el hijo de Alejandro Fernández, quien decidió posponer su concierto en Uruapan en solidaridad con la gente de Michoacán.

“Derivado de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan y ante el clima de violencia actual que se vive en Michoacán, decidimos reprogramar el concierto de Alex Fernández en el Salón Los Telares”.

Alex Fernández se encuentra de gira. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

En el comunicado compartido en la cuenta de Instagram del hijo de ‘El Potrillo’, aseguró que lo hizo como respeto, empatía y solidaridad con la gente del territorio michoacano.

“México está de luto, nos volveremos a ver muy pronto para cantar, abrazarnos con la música y con más fuerza desde lo que más une, el amor y respeto por nuestra gente”.

¿Qué pasará con los boletos para el concierto de Alex Fernández en Uruapan?

Aunque se anunció una reprogramación del concierto del hijo de Alejandro Fernández en Uruapan, no se precisó cuándo es la nueva fecha para la presentación.

Sin embargo, se precisó que se puede solicitar el reembolso de los boletos de una vez en la página arema.mx/reembolsar.

Una vez en la página se debe especificar si la compra se realizó en taquillas, puntos de venta o de manera digital.

Posteriormente, pide datos de la transacción, como el folio obtenido tras la adquisición de los tickets y el correo con el que se realizó.

En caso de que la compra fuera física, se tiene que agregar el código del boleto y el precio neto del mismo.

En la página se informó que “bajo ninguna circunstancia” se regresan los costos por servicio aplicados en la adquisición de los boletos.

¿Cómo fue el asesinato de Carlos Manzo?

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre de cuando acudió a un evento público en Uruapan, donde tenía el cargo de presidente municipal.

Manzo estuvo en el lugar para convivir con los niños y con los asistentes cuando un hombre armado se acercó al edil y disparó en su contra en 6 ocasiones, de acuerdo con la Fiscalía.

El político fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte a consecuencia de las heridas.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Alex Fernández?

El concierto de Alex Fernández en Uruapan era el último programado del cantante de regional mexicano en nuestro país para 2025, pues en diciembre tiene fechas pactadas en España.

En 2026, regresa a México, pero solo en dos fechas. Estos son los detalles de las siguientes presentaciones del hijo de ‘El Potrillo’: