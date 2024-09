Alex Fernández defiende a Camila Fernández por su error en el Himno Nacional: ‘Es muy difícil’

El error seguía y seguía... pero dando de qué hablar, esta vez fue Alex Fernández, hermano de Camila Fernández, quien habló de la equivocación en la letra del Himno Nacional cometido por la joven artista momentos antes de la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Edgar Berlanga.

El pasado 14 de septiembre todo apuntaba a un evento deportivo exitoso donde el boxeador mexicano defendería sus títulos ante el puertorriqueño desde Las Vegas, en Estados Unidos.

Camila Fernández fue invitada a la pelea de 'Canelo' vs. Berlanga a cantar el himno de nuestro país. (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Sin embargo, la hija de Alejandro Fernández subió al ring para cantar el lábaro patrio, pero cambió la letra, en lugar de decir ‘profanar con su planta tu suelo’, ella dijo ‘profanar con su planta tu tierra’.

La joven artista fue criticada por su error y ante esto Alex Fernández, su hermano mayor, salió en su defensa a días del suceso.

¿Qué dijo Alex Fernández del error de Camila en el Himno Nacional?

El cantante mexicano fue entrevistado por el programa de televisión Ventaneando, donde dos de los titulares son Daniel Bisogno y Pati Chapoy, acerca del error de ‘Cami’.

“Está cañón, es una gran responsabilidad, Camila casi no comenta lo que va a hacer, pero mi mamá me comentó y solo me quedó decir ‘que Dios la bendiga’”, dijo el intérprete de ‘Cuéntame’, al lado de Majo Aguilar.

“Muchas veces pasa cuando lo cantas perfecto, pasa medio desapercibido, pero donde digas algo mal o algo, justamente esto es lo que sucede”, agregó el cantautor.

“Yo también cante el himno en la final del Atlas y a la hora de la hora en el estadio yo también me equivoqué, dije ‘profanar con tu planta tu suelo en lugar de profanar con su planta tu suelo’, eso fue lo único y me dijeron al otro día ‘Alex cambia el Himno Nacional’, así es esto”, declaró en un video publicado en la emisión más reciente de la producción de entretenimiento.

Camila Fernández envió un mensaje tras su equivocación en el Himno Nacional. (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Camila Fernández habla de su error en el Himno

Camila Fernández utilizó sus redes sociales para hablar del tema en un párrafo donde también agradeció a ‘Canelo’ Álvarez por la invitación.

“‘Canelo’, gracias por tu cariño y apoyo, fue un honor representar a nuestro país al interpretar el Himno Nacional, estaba muy conmovida y me traicionaron los nervios por un momento, canté como siempre, con el corazón, respeto y orgullo por México”, redactó la cantante mexicana en una publicación de su Instagram realizada en la noche del pasado 16 de septiembre.

Camila Fernández, hija de 'El Potrillo' estuvo en la pelea de Canelo vs. Berlanga. (Foto: instagram camifdzoficial)

‘Canelo’ Álvarez defiende a Camila Fernández: ‘Somos seres humanos’

‘Canelo’ Álvarez también respaldó a la hija de ‘El potrillo’ tras la modificación de la letra de una de las estrofas del lábaro patrio.

“Así es esto, somos seres humanos, todos nos equivocamos, no se lo tomen tan a pecho, cometemos erros y así es, ella lo hizo muy bien, es una gran responsabilidad, cualquiera de ustedes que se suba no se sabe ni el primer párrafo”, mencionó el boxeador mexicano.