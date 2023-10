Alejandro Fernández recibe homenaje en el Capitolio: ‘Orgullo de caminar vestido de charro’

A punto de concluir el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el cantante Alejandro Fernández recibió un reconocimiento en el edificio del Capitolio no solo por su amplia trayectoria dentro de la música mexicana, también por apoyar la construcción de un museo sobre la historia latina en Estados Unidos.

Este 12 de octubre, que coincidió con el Día de la Raza en México, ‘El Potrillo’ acudió al Congreso de Estados Unidos para recibir de manos de Nanette Barragán, congresista demócrata representante de California y presidenta del Caucus Hispano del Congreso, el reconocimiento.

Durante el evento, que estuvo amenizado con música de mariachi en vivo, el hijo de Vicente Fernández obtuvo la resolución metida por Barragán desde el mes pasado para reconocer la carrera de Alejandro y su apoyo al Museo Nacional del Latino Estadounidense, mismo del cual se aprobó su creación en 2020.

“Este reconocimiento se lo dedico a mis padres, a mis hijos y a todos los Latinos donde quiera que estén, que aman la música mexicana. Desde el rancho Tres Potrillos hasta el Capitolio de los Estados Unidos, los Fernández somos México, y tengo el orgullo de continuar este legado”, expresó el artista mexicano en la ceremonia.

Alejandro Fernández fue vestido de charro al Capitolio

En la primera visita del artista al Congreso de Estados Unidos, acudió con el típico traje de charro que suele utilizar durante sus presentaciones, lo que causó sorpresa en los presentes, aunque también gestos de alegría.

Alejandro Fernández recibiendo su reconocimiento en el Capitolio de Estados Unidos. (Paula Escalada Medrano/EFE)

“Me están haciendo un reconocimiento de mi carrera y tenía que venir de charro”, añadió sonriente el cantante a EFE.

De acuerdo con el cantante de ‘Mátalas’, “no es muy común que venga alguien vestido (de charro) al Congreso”, lo cual le pareció además de divertido, una forma de honrar la música que canta y sus raíces mexicanas.

Alejandro Fernández habla de su reconocimiento en el Capitolio

A través de sus redes sociales, el intérprete de ‘Como quien pierde una estrella’ expresó su emoción y agradecimiento por haber obtenido tal distinción por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Ayer fue uno de esos días que se quedan en la memoria. No solo por el orgullo de caminar vestido de charro por uno de los edificios más importantes del mundo, sino por recibir este reconocimiento de manos de mis hermanos latinos”, escribió vía Instagram.

También hizo referencia a todo el trabajo de la comunidad latina en Estados Unidos, que día con día buscan un mejor futuro para este sector de la población estadounidense.

Publicación de Alejandro Fernández en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Generaciones de luchas, crecimiento y amor culminan en uno de los honores más grandes de mi vida”, agregó la mañana de este viernes.

Para finalizar, se dijo orgulloso de ser mexicano, y aseguró que seguirá trabajando ‘desde su trinchera’ para mejorar las condiciones de la comunidad latina en Estados Unidos.

Una de las formas en que planea hacerlo es con las ganancias de su gira Amor y Patria 2023 por Estados Unidos. Una parte de ellas irá para la fundación Friends of the National Museum of the American Latino, la cual está detrás de la creación del Museo Nacional del Latino Estadounidense.