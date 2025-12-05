¡Qué no te den otros datos! Esto cuesta Grandeza, el nuevo libro de AMLO

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó su nuevo libro titulado Grandeza, una obra escrita tras concluir su sexenio y en la que ha estado trabajando durante más de un año.

Con este libro, López Obrador se aleja de la política activa para ofrecer una reflexión histórica centrada en el México profundo, especialmente en lo que él considera la verdadera grandeza cultural del país.

Grandeza ya está disponible en diversas librerías del país, incluyendo algunas de las más reconocidas como Gandhi y El Sótano, próximamente, en Sanborns, además de su presencia en la FIL Guadalajara.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador explicó que este libro es una respuesta a lo que considera una “historia falsa” que ha sido impuesta por los colonizadores y las oligarquías. Según López Obrador, Grandeza busca ofrecer una visión más auténtica de la historia cultural de México.

¿Cuál es el precio de Grandeza, el nuevo libro de AMLO?

El costo del libro Grandeza en la FIL Guadalajara y en librerías del país es de 448 pesos mexicanos. Se exhibe tanto en formato físico y digital, lo que permite a los lectores acceder a ella de diversas maneras.

El libro fue lanzado por la editorial Planeta y está disponible para su compra en múltiples puntos de venta, facilitando el acceso a lectores interesados en la propuesta del ex mandatario. La distribución de Grandeza se ha realizado con la intención de llegar a un público amplio que busque conocer más sobre la visión de López Obrador acerca de la historia cultural de México.

¿Qué temática aborda Grandeza?

En cuanto a los contenidos, Grandeza se enfoca en uno de los dos pilares del “humanismo mexicano” que AMLO ha promovido durante su vida política: la grandeza cultural del México profundo.

El libro aborda la historia de las culturas prehispánicas y las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano, a diferencia de la visión tradicional impuesta por los colonizadores y las elites gobernantes. Según López Obrador, la obra busca desmontar los mitos históricos que se han mantenido durante siglos y que, según él, han distorsionado la verdadera identidad del país.