American Chamber celebra viaje de Sheinbaum a EU: ‘Cuando Norteamérica trabaja unida es más fuerte’

La American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM) celebró la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Washington, D.C., y consideró que la reunión con Donald Trump representa un mensaje político clave rumbo a la revisión del T-MEC y el papel que México desempeñará en la integración de América del Norte.

El viaje de la presidenta mexicana a Estados Unidos se da en el contexto del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que México, Estados Unidos y Canadá organizan de manera conjunta.

Para la AMCHAM, este acontecimiento se ha convertido en un símbolo de cooperación trilateral y una muestra de cómo los tres países pueden avanzar hacia objetivos compartidos.

El organismo subrayó que, durante décadas, la coordinación entre las tres economías ha definido una relación comercial caracterizada por cadenas de suministro profundas, estándares comunes e inversión transfronteriza.

El fortalecimiento de ese modelo, afirmó, es fundamental en un contexto global cada vez más competitivo.

Carlos García, presidente de AMCHAM/México, expresó que la reunión evidencia el “músculo” de América del Norte y la capacidad de sus países para generar sinergias cuando existe una visión común.

Cooperación trilateral: El mensaje económico detrás de la visita

De acuerdo con AMCHAM, la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá ha convertido a la región en una de las áreas económicas “más competitivas y profundamente integradas del mundo”.

La Cámara señaló que la organización conjunta del Mundial 2026 es un ejemplo de cómo proyectos compartidos pueden fortalecer el modelo de cooperación.

En su posicionamiento, AMCHAM hizo énfasis en una idea central: “Cuando América del Norte trabaja unida, nuestra región se vuelve más fuerte, más innovadora y más competitiva a nivel global”.

Este enfoque cobra relevancia conforme se acerca la revisión establecida del T-MEC, prevista para 2026.

La Cámara sostuvo que la colaboración trilateral será crucial para asegurar que el tratado responda a un entorno económico dinámico, con retos globales en materia de cadenas de suministro, comercio digital y nearshoring.

AMCHAM respalda una revisión constructiva del T-MEC

La American Chamber reiteró su apoyo a un proceso de revisión del T-MEC que sea “constructivo y orientado al futuro”.

Subrayó la necesidad de profundizar cadenas de suministro, fortalecer la certidumbre para la inversión y garantizar reglas claras para las compañías que operan en la región.

Afirmó estar preparada para trabajar con el Gobierno de México, autoridades estadounidenses y canadienses, y todos los actores involucrados, con el fin de consolidar a América del Norte como un destino de inversión global y un modelo de cooperación económica dentro y fuera del ámbito deportivo que enmarca el Mundial 2026.

Para la Cámara, la visita de Sheinbaum a Estados Unidos envía un mensaje de estabilidad y compromiso con la colaboración trilateral, en un momento en el que el nearshoring y la relocalización industrial presentan oportunidades estratégicas para México.