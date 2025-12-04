‘A lo Chicharito’: Carney ‘vuela’ oportunidad de hablar del T-MEC con Trump en sorteo del Mundial

Mark Carney sostendrá una reunión con Trump y otra con Claudia Sheinbaum. (Foto: Shawn Thew/EPA/Bloomberg)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, no tiene previsto discutir temas comerciales con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando se reúnan el viernes 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de futbol, a pesar de que las conversaciones están estancadas desde hace más de un mes.

Carney mantendrá una breve reunión con Trump durante el evento, según confirmó su oficina. También se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la visita se centrará en la competición de futbol, ​​no en los aranceles, según Dominic LeBlanc, ministro canadiense a cargo del comercio con Estados Unidos.

“No tenemos previsto conversar sobre temas comerciales en esa visita. Es una visita rápida”, declaró LeBlanc en una entrevista en Ciudad de México. “No voy a ir a ese viaje. El primer ministro se encargará del sorteo de la FIFA y luego regresará a Ottawa”.

Canadá, sin embargo, está listo para reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a un acuerdo sobre aranceles al acero y al aluminio que se encontraba en una etapa avanzada, afirmó LeBlanc.

¿Por qué canceló Trump las negociaciones comerciales con Canadá?

Trump canceló las negociaciones en octubre tras su indignación por un anuncio antiaranceles patrocinado por el gobierno de Ontario.

“Estamos listos. Estamos a una hora de vuelo de Ottawa a Washington”, dijo LeBlanc. “Estamos listos para reanudar esas conversaciones en cuanto los estadounidenses estén listos para volver a la mesa de negociaciones”.

LeBlanc dijo que no ha habido conversaciones comerciales formales entre Canadá y Estados Unidos desde que Trump las congeló el 23 de octubre.

Carney luego se disculpó con Donald Trump por la campaña publicitaria de Ontario, que utilizó partes de un discurso de 1987 de Ronald Reagan para argumentar en contra de los aranceles.

Ha habido discusiones entre funcionarios canadienses y estadounidenses sobre otros temas como la seguridad, pero no sobre aranceles, enfatizó LeBlanc.

Canadá, al igual que México, esperaba concretar un acuerdo para reducir los aranceles al acero y al aluminio este año, antes de la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá programada para 2026. Eso habría permitido a Canadá comenzar a discutir otros temas, como los gravámenes a los automóviles y la madera blanda, dijo el ministro.

Sheinbaum confirmó el jueves que también mantendrá una breve reunión presencial con Trump durante el evento de la FIFA. El evento determinará el calendario de partidos del torneo que se celebra cada cuatro años.

¿A qué vino LeBlanc a México?

La visita de LeBlanc a la Ciudad de México es una continuación de la reunión que mantuvo Carney con Sheinbaum en septiembre para profundizar su relación económica bilateral y comprometerse a una estrecha coordinación antes de la revisión del T-MEC.

LeBlanc se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para abordar las oportunidades de comercio e inversión para ambos países y el acuerdo comercial.

El ministro viajó a México con representantes del Consejo Empresarial de Canadá y de Fabricantes y Exportadores Canadienses para organizar lo que llama “la mayor misión comercial bilateral en la historia de Canadá”, que encabezará del 15 al 20 de febrero en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“Tenemos casi 400 empresas canadienses que han preguntado si pueden venir con nosotros a México en febrero”, dijo, y agregó que invitó a todos los ministros de comercio provinciales.

El enfoque principal de esas reuniones será promover inversiones en áreas como energía limpia, transmisión de electricidad, tecnología limpia, productos farmacéuticos e infraestructura energética y portuaria.

“Estamos trabajando con el gobierno mexicano en algunas inversiones canadienses aquí, incluso en el sector minero, analizando algunos minerales críticos”, dijo LeBlanc.

Dijo que Canadá no solo busca aumentar sus exportaciones a México, sino que también busca beneficiarse de las exportaciones mexicanas a Canadá. “Los fabricantes canadienses, debido a la incertidumbre en torno a los aranceles, buscan proveedores mexicanos para reemplazar a otros países”, como China, afirmó.

LeBlanc dijo que no cree que una relación comercial más fuerte entre Canadá y México molestaría a Trump o a su administración.

Existe una gran oportunidad para fortalecer esa relación bilateral, no como una estrategia de negociación, sino que fortalece ambas economías, lo cual beneficia a los tres.

Si tenemos una economía mexicana en crecimiento y una economía canadiense en crecimiento, los estadounidenses también se beneficiarán enormemente.