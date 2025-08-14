Trump presume ‘poder’ sobre Sheinbaum y Mark Carney: ‘México y Canadá hacen lo que les decimos’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de México y Canadá, “hacen lo que les decimos”, esto en el marco de la conmemoración del 90 aniversario de la Ley de Seguridad Social.

Muy a su estilo, el mandatario estadounidense se refirió a cómo cambió la situación en la frontera norte y sur de su país sobre el cruce de migrantes y como sus vecinos respondieron a sus demandas para reducir los flujos de personas indocumentadas.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos las dos fronteras, la norte y la sur, y las dos eran horribles”, comentó durante una rueda de prensa en la Ofician Oval de la Casa Blanca en Washington.

El mandatario estadounidense se jactó que no necesitó realizar alguna legislación para frenar los altos flujos migratorios, a diferencia de lo que declaró el expresidente Joe Biden.

“¿Recuerdan cuando Joe Biden dijo que necesitaba legislarse? Yo no tuve ninguna legislación, yo solo dije que íbamos a cerrar las fronteras y todo el mundo entendió”, comentó frente a los medios de comunicación.

A la par, dijo que amigos y políticos demócratas lo llamaron para agradecerle por las acciones que tomó su gobierno contra el crimen organizado, pues dicen ‘ahora sentirse seguros’.

Información en desarrollo..