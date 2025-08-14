Putin busca seducir a Trump previo a cumbre sobre Ucrania: Ofrece un nuevo tratado de control de armas

Rusia ha estado dispuesta a reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos desde el año pasado. (Foto: AP)

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó su intención de iniciar el trabajo en un nuevo tratado de control de armas con Estados Unidos, un día antes de una cumbre con Donald Trump que se espera se centre en poner fin a los combates en Ucrania y restaurar los lazos económicos.

Un acuerdo sobre el control de armas estratégicas ofensivas puede “crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países y en Europa y en el mundo en general”, dijo Putin este jueves en una reunión en el Kremlin con altos funcionarios, incluido su ministro de Finanzas y el presidente del banco central, antes de sus conversaciones del viernes con el mandatario estadounidense en Alaska.

Putin insiste en un acuerdo sobre armas con EU

Putin intentó presionar a Trump durante su primer mandato presidencial para llegar a un acuerdo sobre armas, pero tuvo poco éxito.

Aunque Rusia ha estado dispuesta a reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos desde el año pasado, funcionarios señalaron en junio que el deterioro de las relaciones con Washington había reducido las posibilidades de un nuevo pacto que sustituya al último tratado de este tipo con Estados Unidos, el cual expira a principios del próximo año.

“El objetivo de Putin es desvincular el tema de la guerra de las relaciones bilaterales, incluidas las estratégicas y económicas”, dijo Alexander Kolyandr, investigador senior con sede en Londres del Centro de Análisis de Políticas Europeas y exestratega de Credit Suisse Group AG.

“El tema de las sanciones comerciales, energéticas y financieras parece ser igual o incluso más importante para Putin”.

Trump y Putin se reunirán el viernes en Alaska para abordar la guerra en Ucrania. (Foto: AP) (Pablo Martinez Monsivais/AP)

Nuevo acuerdo de armas de Rusia

Con la invasión rusa de Ucrania, ya en su cuarto año, Moscú anunció este mes que ya no se considera obligado por la moratoria sobre el despliegue de misiles terrestres de alcance intermedio y corto.

En diciembre, Putin afirmó que planeaba desplegar el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik en Bielorrusia en la segunda mitad de 2025.

El líder ruso suspendió la participación en el tratado nuclear New START en 2023, aunque Moscú prometió seguir cumpliendo con sus términos hasta la expiración del acuerdo.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, posteriormente afirmó que las negociaciones sobre un nuevo pacto deberían abarcar cuestiones como la expansión de la OTAN, el sistema global de defensa antimisiles de Estados Unidos y el despliegue de misiles terrestres.

¿Qué se espera de la cumbre entre Putin y Trump en Alaska?

Putin viaja a Alaska acompañado de funcionarios económicos, así como de sus ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, luego de que Trump señalara que buscaba moderar las expectativas de alcanzar un acuerdo de paz total en la cumbre.

El presidente estadounidense ha advertido a Moscú que está dispuesto a imponer “consecuencias muy severas” si Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania.

Aun así, Putin elogió a Estados Unidos por realizar “esfuerzos bastante enérgicos y sinceros” para detener los combates en Ucrania.

Los aliados europeos han expresado su preocupación de que el presidente estadounidense —quien ha dicho que un eventual acuerdo incluiría intercambios territoriales— pueda acordar unilateralmente los términos de paz propuestos por Putin, que perjudicarían a Ucrania y pondrían en riesgo la seguridad del continente.

Moscú exige que Ucrania ceda toda la región oriental de Donbás, así como Crimea, que las fuerzas de Putin anexaron ilegalmente en 2014, como condición para desbloquear un alto el fuego e iniciar negociaciones hacia un acuerdo duradero, informó previamente Bloomberg.

Tras una llamada con líderes europeos, Trump dijo que esperaba usar la cumbre del viernes con Putin para organizar una “segunda reunión rápida” con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló el jueves que la reunión en Anchorage es el preludio de una segunda ronda de conversaciones.

Cooperación económica entre Rusia y EU

Trump y Putin también discutirán la cooperación económica bilateral en las conversaciones, dijo el jueves Yuri Ushakov, principal asesor de política exterior del Kremlin, según la agencia Tass.

Ushakov acompañará al presidente a Alaska, donde los dos líderes podrían ofrecer una conferencia de prensa conjunta.

Junto a los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, también estarán el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y Kirill Dmitriev, representante de Putin para la inversión internacional y la cooperación económica, lo que sugiere que las partes podrían discutir posibles proyectos empresariales tras las conversaciones de alto nivel.