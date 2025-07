Trump advierte a Rusia que tiene 10 días ‘a partir de hoy’ para una tregua con Ucrania o habrá aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que daría a Rusia 10 días más a partir de hoy para alcanzar una tregua con Ucrania, anunciando formalmente una nueva fecha límite para presionar a Vladimir Putin a que ponga fin a la guerra.

“10 días a partir de hoy”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el martes, al regresar a Washington tras una visita de cinco días a Escocia.

Trump anunció el lunes que acortaría el plazo para Putin, con la amenaza de posibles sanciones económicas para Moscú si no actuaba para detener los combates, pero no especificó la fecha límite exacta ni cuándo empezaría a correr el plazo.

El 14 de julio, el presidente de Estados Unidos anunció inicialmente un plazo de 50 días para Rusia, que habría vencido el 2 de septiembre.

“Vamos a imponer aranceles y demás, y no sé si afectará a Rusia, porque, obviamente, probablemente quiere mantener la guerra”, declaró Trump el martes.

Los asesores de Trump han planteado que las sanciones probablemente se materializarán en gravámenes secundarios que afectarían a los países que compran exportaciones rusas, como el petróleo.

Trump aún no ha recibido respuesta de Rusia

Donald Trump confirmó que aún no ha recibido respuesta de Rusia después de que redujera a 10 o 12 días el plazo fijado a Moscú para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en Ucrania.

“No he recibido respuesta. Es una pena”, dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, donde viaja de regreso a Estados Unidos después de una visita de varios días a Escocia.

Trump insistió en que las cifras de muertos por la guerra que Moscú libra en territorio ucraniano se duplicaron, por lo que quiere que la guerra llegue a su fin lo más rápido posible.

“Antes les decía que mueren 5 mil personas a la semana. Ahora mueren 7 mil, en su mayoría soldados ucranianos y rusos, pero también civiles por las bombas que les han caído encima”, indicó.

Con información de EFE