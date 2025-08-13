Europa urge a Trump a forzar un alto el fuego entre Putin y Zelenski: ‘Ucrania debe participar en las negociaciones’

Macron y líderes europeos instan a Trump a presionar a Putin por un alto el fuego, respetando la decisión de Ucrania. Foto: John MacDougall/Getty Images

Los líderes europeos instaron a Donald Trump a presionar a Vladimir Putin para que acepte un alto el fuego y una reunión con Volodimir Zelenski cuando se siente con el presidente ruso el viernes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, hablando con los periodistas después de una llamada con Trump y otros líderes europeos, dijo que cualquier decisión sobre concesiones territoriales deberá ser tomada por Ucrania.

“Trump fue muy claro al señalar que Estados Unidos quiere lograr un alto el fuego en esta reunión en Alaska”, declaró a la prensa en Bregançon, Francia, el miércoles. “No hay planes serios de intercambio territorial sobre la mesa hoy”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, quien también estuvo en la llamada con el líder estadounidense, reiteró que Ucrania tendrá que participar en cualquier decisión.

“Hemos dejado claro que Ucrania estará presente en la mesa de negociaciones en cuanto haya una reunión de seguimiento”, declaró Merz a la prensa. “El presidente Trump quiere que el alto el fuego sea una prioridad”.

Trump se unió a líderes europeos, incluidos los de Alemania, Francia e Italia, así como a Zelenski y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para la llamada.

Las conversaciones se produjeron después de días de intensa diplomacia entre funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos antes de la reunión de Trump con Putin programada para el viernes en Alaska.

Rusia condiciona alto el fuego a que Ucrania ceda Donbás y Crimea

Moscú exige que Ucrania ceda toda su región oriental del Donbás a Rusia, así como Crimea, que sus fuerzas anexaron ilegalmente en 2014, como condición para desbloquear un alto el fuego y entrar en negociaciones sobre un acuerdo duradero, informó anteriormente Bloomberg.

Un resultado de ese tipo requeriría que Kiev cediera partes de las provincias de Luhansk y Donetsk que aún están bajo control de Ucrania y le diera a Rusia una victoria que su ejército no pudo lograr militarmente durante más de una década.

Zelenski declaró a la prensa a principios de esta semana que no cederá el Donbás, añadiendo que el Kremlin podría utilizarlo como plataforma para una nueva ofensiva futura. Las naciones europeas han dejado claro a Estados Unidos que no reconocerán formalmente el territorio ocupado ilegalmente por Rusia.

Kiev y sus aliados argumentan que una tregua en las actuales líneas de batalla debería ser el primer paso hacia las negociaciones formales. Los líderes europeos también recalcaron a Trump que Ucrania necesita sólidas garantías de seguridad para asegurar el cumplimiento de cualquier acuerdo.

“Si no hay movimiento del lado ruso en Alaska, entonces Estados Unidos y los europeos debemos y debemos aumentar la presión”, dijo Merz. “El presidente Trump es consciente de esta postura y la comparte en gran medida”.

Trump no ha implementado ninguna medida directa contra Moscú hasta el momento, aunque la semana pasada duplicó los aranceles a los productos indios al 50 por ciento por sus compras de petróleo ruso, lo que provocó indignación en Nueva Delhi. Amenazó con aumentar la presión económica sobre Moscú a menos que Putin aceptara un alto el fuego antes del viernes pasado. Ese plazo venció sin más medidas después de que ambas partes anunciaran su primera cumbre desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.

Los líderes europeos también dijeron que Trump, Putin y Zelenski podrían intentar formalizar un alto el fuego junto con un acuerdo sobre los parámetros centrales para las negociaciones de paz en una reunión trilateral, según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.