Paso a paso: ¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026?

Tras el sorteo, México conocerá a sus rivales de cara al partido inaugural que se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca. (Foto: Shutterstock)

La antesala del Mundial 2026 entra en su recta decisiva con el sorteo que la FIFA llevará a cabo este viernes en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Durante el evento se delineará el camino de las selecciones que participarán en la primera Copa del Mundo de formato ampliado, distribuidas en grupos de la A a la L.

El sorteo llega con 42 selecciones ya aseguradas en la cita y seis cupos aún en disputa, lugares que se definirán en marzo de 2026. Por ahora, en un formato de todos contra todos se definirán los 12 grupos mediante el sorteo.

Sorteo del Mundial 2026: ¿Cómo se seleccionaron los bombos?

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos que se rigen por la posición actual en el ranking de la FIFA.

Estados Unidos, México y Canadá, los tres anfitriones, quedaron en el Bombo 1. Eso es una ventaja significativa porque evitan caer a un conjunto con varias de las potencias. Ya se ha determinado que México estará en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

La novedad es una directriz que impide a España y la campeona vigente Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, dado que ambos equipos ocupan los primeros dos lugares del ranking. Lo mismo se da con Inglaterra (3) y Francia (4).

¿Cómo se sortea el Mundial 2026? Reglas y posibles grupos

Con México, Canadá y Estados Unidos en el bombo 1 como cabezas de grupo, el resto de las selecciones de esta tómbola se ubicará automáticamente en el primer puesto del grupo que les toque, del A al L.

Después se sortearán las selecciones de los bombos 2, 3 y 4, en ese orden, para asignarlas también a los grupos de la A al L. Con ello quedarán conformados los 12 sectores de cuatro equipos cada uno.

El sorteo se llevará a cabo teniendo en cuenta algunos requisitos adicionales:

Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos.

Aparte de la UEFA (Europa), no puede haber dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo. Las otras confederaciones son la AFC (Asia) y la CAF (África), CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe), CONMEBOL (América del Sur) y la OFC (Oceanía).

Tras el sorteo México conocerá a sus rivales de grupo. (IA Gemini).

Aunque los bombos están en gran medida en orden descendente de clasificación FIFA, todavía hay muchas variantes sobre cuán desafiante podría ser un grupo, especialmente porque el Bombo 4 podría incluir tanto a una potencia tradicional como Italia o a un debutante como Curazao.

Argentina, Marruecos, Noruega e Italia — si se clasifica — podrían ser un grupo particularmente exigente. Canadá, Austria, Sudáfrica y Nueva Zelanda parecerían mucho menos imponentes.

¿Cómo se jugarán los repechajes del Mundial 2026?

Seis de las bolas en el Bombo 4 no corresponden a ningún país específico. Eso se debe a que seis plazas no se determinarán hasta marzo de 2026. Cuatro equipos europeos se clasificarán vía los repechajes de la UEFA, y los dos repechajes adicionales de la FIFA incluirán equipos de todo el mundo en partidos que se disputarán en México.

Los repechajes de la UEFA se jugarán de la siguiente manera:

Repechaje UEFA A : será disputado por Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia-Herzegovina.

: será disputado por Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia-Herzegovina. Repechaje UEFA B : será disputado por Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

: será disputado por Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Repechaje UEFA C: por Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

por Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo. Repechaje UEFA D: por Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Nueva Caledonia, Jamaica y Congo competirán en el Repechaje FIFA 1, y Bolivia, Surinam e Irak en el Repechaje FIFA 2.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en México?

El sorteo del Mundial 2026 se lleva a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas a las 11:00 horas (tiempo de México) y se podrá ver en vivo, para ello cuentas con las siguientes opciones:

Televisión abierta : Canal 5 y Las Estrellas

: Canal 5 y Las Estrellas Televisión de paga : TUDN

: TUDN Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de FIFA, FIFA.com y redes sociales de la Copa del Mundo

México ya conoce parte de su destino gracias a que es local (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Un día después, el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 11:00 de la mañana, se presentará el calendario oficial del Mundial 2026 con los horarios y sedes confirmadas. El evento se transmite en el canal de YouTube de la FIFA.

Con información de AP.