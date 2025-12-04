Sorteo del Mundial 2026 con Andrea Bocelli y Robbie Williams: ¿Qué artistas cantarán en el evento?

Andrea Bocelli y Robbie Williams son algunos de los artistas que estarán en el Sorteo del Mundial 2026.

La ‘fiebre futbolera’ se acerca gracias al Sorteo del Mundial 2026, en el que se definirán algunos bombos y grupos de los equipos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA, en el que además habrá presentaciones musicales.

El histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. será la sede donde artistas de talla mundial acompañarán a mandatarios, como Claudia Sheinbaum, que irá al sorteo del Mundial, a presenciar uno de los momentos más esperados previo a la justa mundialista.

Además de conocer qué países estarán en cada bombo, diversos artistas y famosos estarán presentes, lo que hacen del sorteo un espectáculo que no te puedes perder.

¿Quiénes cantarán en el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Para este evento especial, se eligió a tres artistas para cantar juntos; es decir, no serán actuaciones individuales. Con esto la expectativa aumenta, ya que son géneros musicales diferentes.

Andrea Bocelli: Cantante de ópera originario de Italia, conocido por éxitos como ‘Vivo por ella’ y ‘Somos novios’, mismos que canta en español junto a Martha Sánchez y Christina Aguilera, respectivamente.

Robbie Williams: Artista de pop-rock nacido en Reino Unido con más de 30 años de trayectoria. ‘Feel’, ‘Engels’ y ‘Rock DJ’ son algunos de sus temas más famosos.

Nicole Scherzinger: La artista local, que formó parte de grupos como The Pussycat Dolls, acompañará a Bocelli y Williams en el escenario.

Su show será la antesala del sorteo de la FIFA, donde por primera vez 48 países participarán en la justa futbolera más esperada de los últimos años, lo que hace histórica esta edición del Mundial, donde México, Estados Unidos y Canadá son coanfitriones.

Después del sorteo hay una sorpresa preparada no solo para los asistentes, también para la audiencia mundial: la agrupación Village People realizará una interpretación emblemática de ‘Y.M.C.A.’, su icónica canción.

Presentadores del sorteo del Mundial 2026

El desfile de famosos y personalidades destacadas del espectáculo no termina con los shows musicales, pues dentro del ‘elenco’ de presentadores e invitados oficiales están figuras importantes del deporte.

Rio Ferdinand, excapitán de la selección inglesa y uno de los defensores más destacados de su generación, dirigirá el sorteo acompañado de la destacada periodista y presentadora Samantha Johnson.

Acoplándose al procedimiento oficial de la FIFA, serán ambos quienes ‘lleven de la mano’ a la audiencia para conocer el destino del próximo mundial.

“Dirigir este histórico sorteo es un honor increíble. Cuando era futbolista, soñaba con jugar Mundiales. Ahora, estoy agradecido de desempeñar una función distinta, pero también muy especial, con la ayuda de un magnífico elenco. Juntos, desvelaremos los doce grupos de cuatro equipos, algo que todo el mundo está esperando”, aseguró Rio Ferdinand a la FIFA.

Asistentes del sorteo de la Copa del Mundo 2026

Ferdinand y Johnson no estarán solos, pues sobre el escenario tendrán asistentes que destacan por su papel en deportes como el futbol americano, baloncesto y beisbol, por mencionar algunos. Entre ellos están:

Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl de la NFL.

Wayne Gretzky , miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley.

, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley. Aaron Judge, jugador de béisbol de los New York Yankees, elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB.

Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA.

Mientras tanto, en la alfombra roja del evento completa este equipo Eli Manning, bicampeón del Super Bowl. Su papel será el de recibir invitados y hacerles algunas preguntas con el carisma que lo caracteriza.

Tom Brady será uno de los asistentes en el Sorteo de la FIFA 2026. (FOTO: AP)

Fecha, horario y transmisión: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver desde México el Sorteo del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el sorteo de la Copa Mundial 2026 se realiza el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo central de México).

En este evento lleno de estrellas internacionales conoceremos qué selecciones estarán en el grupo de México, al que ya asignaron con el Grupo A, gracias a su condición de anfitrión. Para conocer el destino completo de la Selección Mexicana, te dejamos los detalles:

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025 Hora: 11:00 horas (tiempo central de México)

11:00 horas (tiempo central de México) Sede: Centro Kennedy de Washington D. C.

La transmisión en México se puede seguir en directo en:

Televisión abierta : Canal 5 y Las Estrellas

: Canal 5 y Las Estrellas Televisión por cable : TUDN

: TUDN Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de la FIFA, FIFA.com y redes sociales de la Copa del Mundo

También puedes seguir la cobertura completa en El Financiero Deportes, donde te compartimos minuto a minuto lo que ocurre en el evento.