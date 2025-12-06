A 7 años de la 4T EN VIVO: Sheinbaum festeja desde el Zócalo de CDMX; sigue el minuto a minuto

Tras su primer viaje a EU, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el festejo por los 7 años de la "Cuarta Transformación".

Los gritos de “¡presidenta, presidenta!” retumabarán fuerte desde el Zócalo de CDMX. Recién llegada de su primer viaje a EU, donde se reunió con el presidente Donald Trump y participó en el sorteo del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación en México.

El festejo de este sábado 6 de diciembre se anunció luego de las marchas de la Generación Z, que se organizaron tras el asesinato de Carlos Manzo, cometido el pasado 1 de noviembre.

“Cerramos este 2025 con la celebración histórica de siete años de transformación. Defendamos juntos las conquistas del pueblo este sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México”, señala el video publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

Comienzan a llegar simpatizantes al Zócalo

Seguidores de la presidenta Sheinbaum y simpatizantes de la 4T comenzaron a llegar esta mañana al Zócalo para el mitin al que convocó la mandataria.

Además, se reportan contingentes que se comenzaron a concentrar en el Ángel de la Independencia y algunos otros en la Torre El Caballito que partirán con rumbo al Zócalo.

Hay afectaciones en Paseo de la Reforma y la avenida Juárez ya está cerrada. Tome sus precauciones por si viajas a la CDMX.

¿Dónde y a qué hora ver el festejo de Claudia Sheinabum EN VIVO?

Durante una de sus conferencias mañaneras, la presidenta informó que el festejo por los 7 años de la llamada “Cuarta Transformación” será este sábado 6 de diciembre. La agenda de la mandataria prevé que inicie alrededor de las 11:00 horas.

Por esa razón, se prevé que la concentración de simpatizantes de la presidenta comience desde las primeras horas de la mañana en los alrededores del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Canales de transmisión del aniversario de la 4T EN VIVO

Al tratarse de un evento oficial, la transmisión en vivo del festejo de Claudia Sheinbaum en el Zócalo se podrá ver en el canal de YouTube del Gobierno de México, así como en los perfiles de redes sociales de la presidenta.

¿De qué va el mensaje de Claudia Sheinbaum en el Zócalo?

Después de confirmar que no se trata de una manifestación como la marcha de la Generación Z de noviembre pasado, la presidenta detalló que será un mitin, donde emitirá un mensaje para destacar los logros de su gobierno.

Además, se prevé que dedique parte de su discurso sobre cómo ve el futuro del país.

“Primero los logros, las conquistas del pueblo de México en estos siete años, hacia dónde vamos, hacia dónde va la Cuarta Transformación, por qué tenemos que seguir luchando, porque, como lo he dicho, no es que nosotros hayamos dejado de luchar”, explicó la mandataria.

¿AMLO estará en el festejo de la 4T y Claudia Sheinbaum en el Zócalo de CDMX?

Durante su conferencia mañanera del jueves pasado, la presidenta rechazó haber invitado a su antecesor Andrés Manuel López Obrador al mitin en el Zócalo de CDMX para celebrar los 7 años del gobierno de la autodenominada “cuarta transformación”.

Aclaró que si bien se trata de una “invitación abierta”, López Obrador aseguró que sólo saldría a las calles en tres escenarios “si hay intentos de golpe de Estado”, si “atentaran contra la democracia” con un fraude electoral o si se violara la soberanía del país.

“Ni hay golpe de Estado. Nuestra soberanía no está en riesgo. Y democracia. ¡Qué viva la democracia!”, aseguró la presidenta, quien envió un “un saludo desde aquí al presidente López Obrador, si es que nos ve”.

Los comentarios sobre la presencia de AMLO en el Zócalo ocurrieron días después de que el López Obrador reapareció para dar a conocer su nuevo libro titulado ‘Grandeza’.