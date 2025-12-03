Sheinbaum defiende la Ley de Aguas pese a protestas de agricultores: ‘Es para evitar sobreexplotación’

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum defendió este miércoles la Ley de Aguas Nacionales, que durante la mañana ya fue aprobada en comisiones del Senado.

Previo a dicha aprobación, en la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo destacó que si bien la Ley de Aguas tuvo algunos cambios tras las audiencias públicas en el Senado, se mantiene la idea original de garantizar el derecho al agua para la población.

"La esencia de por qué propusimos el cambio a la Ley de Aguas Nacionales es proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Y dejar de ver el agua como una mercancía y verla como un recurso y como un derecho“, puntualizó.

Asimismo, consideró que quienes están en contra de la Ley de Aguas es por desinformación, por falta de claridad sobre cesión de derechos (que ya fue corregido en las audiencias) o porque tienen permisos ilícitos.

"Quien no está de acuerdo es quien tiene muchísimas concesiones de agua y no usa muchas de ellas, o concesiones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden. Es algo indispensable en el país. Yo les he platicado aquí que, cuando llegamos al gobierno, había tres bases de datos de agua, de concesiones de agua: tres distintas, algunas contradictorias entre sí. Había permisos que ya estaban vencidos y no se habían renovado. Mucho desorden“, afirmó.

"Estamos poniendo orden para evitar la corrupción y para garantizar que todos tengamos agua, o que en aquellos lugares donde hay escasez, se privilegie el consumo humano“, añadió la mandataria.