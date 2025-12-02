Conagua: Ley General de Aguas frena el acaparamiento y la sobreexplotación

Efraín Morales, titular de la Conagua, aseveró que con las modificaciones a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva legislación garantiza que los títulos de concesión podrán venderse o heredarse. [Fotografía. Cuartoscuro]

Al asegurar que está listo el dictamen en la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, afirmó que con la nueva Ley General de Aguas se acabarán el acaparamiento, la sobreexplotación y todas las prácticas abusivas.

En un videomensaje, aseveró que con las modificaciones a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva legislación garantiza que los títulos de concesión podrán venderse o heredarse.

“Vamos a terminar con el mercado negro para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías, para que quienes hoy reciben agua de manera gratuita y la venden y hacen negocio ya no puedan hacerlo más”.

Sobre las concesiones, dijo que la “ley vigente permite la concentración de múltiples títulos de concesión de agua en una o varias personas o empresas, lo que provoca escasez en comunidades y afecta a pequeños productores”.

Y “nuestro objetivo es que haya agua suficiente para garantizar el derecho humano”.

Ricardo Monreal destaca esfuerzo de ‘buena fe’ en la reforma a la Ley de Aguas

Por otra parte, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, manifestó que quienes critican aún las modificaciones a la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, es porque no las han leído.

Pidió reconocer que, “con la flexibilidad” de la presidenta y su gobierno, “se hizo un esfuerzo de buena fe” en el gobierno para “actualizar, precisar y aclarar dudas”.

Por ello, aseguró que esta semana “tendremos la expedición de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Hemos hecho un esfuerzo de buena fe, un ejercicio muy importante que está contenido en 50 modificaciones a la iniciativa original”.

También reprochó que quienes “la critican y la cuestionan sin leerla, porque muchos de los temas fueron eliminados y modificados; algunos lo hacen de buena fe, otros por falta de conocimientos”.