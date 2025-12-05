La foto histórica del sorteo del Mundial 2026: Sheinbaum, Trump y Carney en una sola imagen

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, junto a Donald Trump, Mark Carney y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, se reunió por primera vez este viernes con Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Mark Carney, primer ministro canadiense, para el evento del sorteo del Mundial 2026. El encuentro dejó una imagen histórica de los tres mandatarios juntos, en un contexto donde se espera la revisión del tratado comercial de los tres países el próximo año, cuando las naciones también serán sede del encuentro deportivo.

Este viernes, Claudia Sheinbaum viajó a EU para participar en el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA. Este fue el primer encuentro cara a cara de Sheinbaum y Trump, donde también está Carney.

Cerca de las 12:00 horas (tiempo de México), los tres líderes salieron al escenario donde se llevaría a cabo el sorteo de la FIFA. Los tres tomaron una urna de donde sacarían una pelota, en cada caso salió el nombre de su país. Ahí, posaron con el nombre de sus respectivos países.

“Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitará nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial, nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo la presidenta antes de sacar la primera pelota del sorteo.

Tras el evento principal en el Kennedy Center, la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene una reunión privada con su homólogo, Donald Trump en la que se está también el primer ministro Mark Carney.

El partido inaugural del Mundial de 2026 será el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y se enfrentará a la selección de México (anfitriona) contra la de Sudáfrica, tal y como esclareció el sorteo de la fase de grupos de este viernes.

Más temprano en la ceremonia, la FIFA otorgó su primer premio de la paz a Trump, quien ha hecho campaña para ganar el Premio Nobel de la Paz.

La primera reunión de Sheinbaum, Trump y Carney

El evento del sorteo del Mundial 2026 fue la primera ocasión en que los tres mandatarios y socios comerciales se reúnen. El próximo año, además de ser coanfitriones de la Copa Mundial, las naciones discutirán la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Apenas esta misma semana, Trump dijo que posiblemente dejará expirar el T-MEC y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos. El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020. El próximo año, los socios comerciales deben realizar una revisión del tratado en un contexto en el que Trump ha impuesto aranceles a los países.

El T-MEC finaliza en 2036. No obstante, en 2026 deben realizar una revisión para analizar nuevos acuerdos y una posible extensión hasta 2042.

Con información de AP y EFE.