Adán Augusto López responde a Anaya: ‘El pueblo de México nos dio la mayoría absoluta’

Adán Augusto López, senador de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló este jueves desde la tribuna que Morena no busca más poder político, luego de los dichos del panista Ricardo Anaya durante la discusión que emite la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Durante la discusión de la Ley de Aguas en el Senado, a la que se oponen los grupos campesinos que se manifiestan afuera del Congreso con tractores, Anaya recalcó que los agricultores están en desacuerdo y pidió a Morena “no mentir”.

“No mientan; si no, entonces ¿por qué están tomados los puentes con Estados Unidos?, ¿por qué está rodeada la Cámara de tractores?, ¿por qué están los campesinos inconformes? Hay una sola cosa que no se vale aquí y es mentir, digan con claridad: ‘queremos el control político y no creemos en la propiedad privada’. Voten a favor de eso y nosotros votaremos en contra", puntualizó en su participación.

Al respecto, el senador morenista Adán López dio su explicación sobre la transmisión de concesiones de aguas y, al finalizar, envió un mensaje a Anaya.

“Nada más lo vuelvo a aclarar: Nosotros no queremos poder político, el pueblo de México nos dio la mayoría absoluta. (El poder) le falta a otros, que esos sí quieren poder político, porque ni siquiera pudieron controlar a su bancada el día de ayer”, comentó.

¿Qué sabemos sobre la Ley de Aguas que pasó en ‘fast track’ en Diputados y el Senado?

La Cámara de Diputados avaló este jueves en lo general y lo particular la Ley General de Aguas, luego de más de 24 horas de discusión. La reforma fue enviada directamente al Senado sin ser analizada en comisiones y la mesa directiva votó el asunto como de urgente resolución.

La iniciativa de la Ley de Aguas, de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca definir las reglas sobre el uso del recurso en los procesos productivos. La mandataria defendió que los cambios son para ordenar las concesiones de agua, y asegurar su disponibilidad para toda la población.

Previo a la discusión en el Senado, Adán Augusto dijo que se solicitaría que se dispensen los trámites correspondientes para su discusión urgente y justificó que la Ley de Aguas ya ha sido discutida y se le hicieron ajustes. Adán Augusto aseguró que las demandas de los productores ya fueron atendidas.

Este jueves, organizaciones campesinas dijeron que intensificarán sus protestas y los bloqueos carreteros si el Congreso aprueba la nueva Ley de Aguas sin atender sus demandas.

Eraclio Rodríguez, líder del Frente de los Campesinos, explicó que solicitaron integrar dos artículos transitorios que reconozcan alumbramientos y perforaciones históricas pues, sin los ajustes, miles de productores quedarían en situación de vulnerabilidad legal y operativa.