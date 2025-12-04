‘Es Fosforena’: ‘Alito’ acusa que MC ‘se quitó la máscara’ al votar por nombramiento de Ernestina Godoy

Godoy asumió la semana pasada la titularidad provisional de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero al cargo. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el Senado eligió el miércoles a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, acusó a Movimiento Ciudadano de ‘quitarse la máscara’ y apoyar el nombramiento.

En entrevista radiofónica, el también senador criticó el apoyo de MC al nombramiento de Godoy como nueva fiscal general y aseguró que ahora son ‘Fosfonera’, en referencia a la famosa frase de Mariana Rodríguez ‘fosfo, fosfo’ .

“El PRI fue el único partido que votó en contra. Votamos en contra, congruentes. Los seis senadores del Movimiento Ciudadano votaron a favor, tres del PAN votaron a favor y 11 votos nulos”, aseguró.

Aseveró que algunos de la oposición, a quienes llamó “cínicos”, votó a favor de darle el control de la fiscalía al gobierno.

“Se quitó la máscara, Movimiento Ciudadano y son fosforena”, comentó.

Elección de Godoy como fiscal general

Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue elegida como nueva fiscal general de la República, tras la salida el jueves pasado de Alejandro Gertz Manero.

Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, los senadores seleccionaron a Godoy como fiscal general, de entre una lista de tres mujeres aspirantes al cargo, la cual fue enviada esta mañana por Sheinbaum a la Cámara Alta.

Además de Godoy, la lista estaba integrada por Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra (magistrada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de Ciudad de México.

Antes de la votación del Senado, las tres aspirantes comparecieron en la cámara alta para hablar de su trayectoria y detallar sus planes para la FGR.

En su intervención, Godoy se comprometió a encabezar una FGR de “puertas abiertas” que “ponga primero a las víctimas”.

Además, afirmó que el “respaldo” que tuvo para llegar a la terna final de aspirantes “no es un premio” sino “un mandato”.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad”, advirtió.

También aseguró que aplicará toda su experiencia “para defender los intereses de la nación” y aseguró que se encargará de que “todas las víctimas” de delitos tengan una reparación del daño.

“La justicia no se negocia”, aseveró.

Finalmente, Godoy prometió suscribir un decálogo propuesto por la bancada del opositor Movimiento Ciudadano (MC), que incluye, entre otros puntos, el compromiso de garantizar un “acceso pleno, imparcial y efectivo” a la justicia, así como erradicar la impunidad en todas sus formas y eliminar el “uso faccioso” de la justicia.

Godoy asumió la semana pasada la titularidad provisional de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero al cargo, luego de que Sheinbaum le ofreciese la titularidad de una embajada de un “país amigo”, aun sin especificar cuál.

Con información de EFE