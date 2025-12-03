‘Por encima de la ley, nadie’: Ernestina Godoy da su primer mensaje tras asumir como Fiscal General

Ernestina Godoy fue designada este miércoles como nueva Fiscal General de la República, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la FGR. (Foto: Nicolás Tavira/El Financiero)

¡Habemus nueva Fiscal! Ernestina Godoy Ramos fue designada este miércoles como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de obtener la mayoría de votos -97 a favor- en el pleno del Senado. Con ello, se convierte en la primera mujer en encabezar esta institución.

Godoy, quien quedó como encargada de despacho de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero, era una de las tres candidatas elegidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para conformar la terna enviada a los senadores.

La morenista ahora tomará las riendas de la Fiscalía General de la República por los siguientes nueve años, lo que quiere decir que su gestión deberá extenderse hasta el año 2034.

Godoy cita a AMLO en su primer mensaje como Fiscal General de la República

Tras su nombramiento, la nueva Fiscal General compartió sus primeras palabras en su cuenta de X después de rendir protesta al cargo. En su mensaje destacó su compromiso al asumir esta nueva responsabilidad y delineó los principios que guiarán su gestión.

Ernestina Godoy Ramos rindió protesta este miércoles como nueva Fiscal General de la República. (Nicolás Tavira/Nicolas Tavira)

Godoy sostuvo que “una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”. Por ello, dijo, será clave mantener comunicación cotidiana entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, fortalecer la inteligencia e investigación y trabajar de manera articulada con el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.

La nueva fiscal también subrayó la necesidad de consolidar una institución con investigación científica y multidisciplinaria que priorice los delitos de mayor impacto y opere con autonomía plena. Aseguró que uno de los ejes de su administración será la atención digna e integral a las víctimas y el respeto absoluto a los derechos humanos.

Asimismo, destacó que su gestión tendrá cero tolerancia a la tortura, incorporará perspectiva de género en la procuración de justicia y mantendrá una estrecha articulación con la sociedad civil para vigilar la transparencia y rendición de cuentas. También hizo énfasis en la profesionalización del personal, la revisión de procesos internos y el combate firme a la corrupción dentro de la propia Fiscalía.

La fiscal agradeció el respaldo recibido durante su proceso de selección por parte de colectivos, organizaciones, académicos y víctimas. “Yo no veo su respaldo como un premio, para mí es un mandato”, expresó.

Al concluir su mensaje, Godoy Ramos cerró con una frase emblemática del ex presidente Andrés Manuel López Obrador: “Donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie… La lucha sigue."

Trayectoria de Ernestina Godoy y su papel en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Ernestina Godoy Ramos, nacida el 17 de enero de 1954, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La abogada construyó su carrera política en la Ciudad de México, donde fue consejera jurídica, diputada local, procuradora y la primera Fiscal General de Justicia capitalina durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Su cercanía con la mandataria la colocó como una de las figuras clave dentro del círculo de confianza de Sheinbaum, y desde octubre de 2024 fungía como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo al que renunció después de asumir como encargada de despacho de la FGR.

Godoy Ramos actualmente milita en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero previó a ello estuvo afiliada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hasta 2012.