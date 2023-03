Como presidente, Andrés Manuel López Obrador ha ido vertiendo una serie de frases y dichos en sus discursos que, si bien para algunos pueden sonar como ocurrencias de momento, en su conjunto reflejan su ethos político personal, el sistema de creencias de su proyecto de transformación y, en algunos casos, la dirección o intención de sus políticas públicas.

¿Hasta qué punto han permeado entre la opinión pública las frases y dichos a los que el Presidente suele recurrir a menudo?

Para saberlo, la más reciente encuesta nacional de EL FINANCIERO incluyó seis de las múltiples frases que el mandatario suele utilizar (ver publicación del miércoles 1 de marzo en este diario) y se les pidió a las personas entrevistadas que completaran cada frase con la palabra faltante. Esto nos da una buena idea de qué tanto se conocen y se recuerdan los dichos de AMLO.

De acuerdo con la encuesta, 79 por ciento completó correctamente la frase “Abrazos, no...”, con la palabra “balazos”. El 53 por ciento completó correctamente la frase “Por el bien de todos, primero los...”, con la palabra “pobres”, y 43 por ciento completó la frase “No somos...”, con la palabra “iguales”. La frase que menos recordaron fue la de “No mentir, no robar y no...”, con 36 por ciento que mencionó la palabra “traicionar”.

Para saber el alcance que los dichos de AMLO han tenido entre la población, la encuesta revela que 22 por ciento completó las seis frases correctamente, 19 por ciento completó de cuatro a cinco frases y otro 19 por ciento tres frases. Así que, un total de 60 por ciento de entrevistados sabe la mitad o más de las frases del Presidente que empleamos en el estudio. El 40 por ciento restante se sabe dos o menos frases, incluido 14 por ciento que no sabe ninguna.

Lo más interesante es que conocer y recordar los dichos de AMLO es más común entre quienes tienen una actitud favorable hacia el Presidente y su proyecto. Tener afinidades partidistas o ideológicas con la 4T aumenta el grado de recepción al discurso presidencial.

Según la encuesta, los morenistas completaron correctamente 4.8 frases de AMLO, en promedio (y 5.2 frases, si se considera solamente a los muy morenistas). En promedio, las frases completadas fueron 2.6 entre apartidistas y 1.8 entre oposicionistas.

De forma similar, quienes aprueban mucho la labor del Presidente completaron 4.6 frases, en promedio, seguidos por quienes aprueban algo la gestión presidencial, con 3.8 frases. En contraste, quienes desaprueban algo a AMLO completaron 2.6 frases, y quienes desaprueban mucho al Presidente apenas completaron 1.3 frases, en promedio.

Visto desde una óptica comunicacional, los contenidos discursivos del Ejecutivo tienen una mayor recepción entre sus simpatizantes. Los fans de AMLO son su eco.

Lo que no queda claro es si los oposicionistas simplemente no le ponen atención al Presidente o si optan por no completar la frase correctamente por rechazo a la fuente. Es probable que no le pongan tanta atención como sus partidarios, excepto quizás cuando les lanza algún insulto o provocación, lo cual en esta ocasión no medimos, pero es factible.

Además del partidismo y de la aprobación al mandatario, los dichos de AMLO tienen más resonancia entre personas con identidad ideológica de izquierda y entre quienes que se identifican como “pueblo” (que completaron 4 frases, en promedio), comparados con quienes se identifican como “ciudadanos” (2.6 frases).

Los dichos de AMLO reflejan lo que él llama sus principios y convicciones, así como el sistema de creencias de su proyecto. Para sus seguidores no son sólo dichos, sino principios rectores.

Con todo y que el Presidente ha sido la figura política predominante durante estos años en el país, disciplinado a sus conferencias mañaneras y sin pausas a su retórica, no todo es AMLOcéntrico. Su discurso y sus dichos resuenan sobre todo entre sus círculos de simpatizantes, pero entre el resto de la opinión pública no tanto. Habrá que ver, en otra ocasión, a qué aspectos del discurso político actual sí le ponen atención sus antagonistas.

Nota: agradezco a María Salgado su apoyo para juntar diversas frases de AMLO y para formular esta pregunta de la encuesta.