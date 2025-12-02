Ernestina Godoy pasa el corte: Es incluida en lista de 10 aspirantes para dirigir la FGR

Godoy es vista como la candidata favorita para dirigir la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Ernestina Godoy, actual encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), está en la lista de 10 aspirantes a dirigir la dependencia enviada por el Senado a Palacio Nacional.

La Junta de Coordinación Política del Senado publicó la lista de cinco mujeres y cinco hombres que siguen en la ‘carrera’ por ser el próximo fiscal general de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollon Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Acha Alfredo Barrera Flores Hamlet García Almaguer David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

Esta lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá que escoger a tres candidatos o candidatas y remitir la terna al Senado para su votación.

Los tres aspirantes a fiscal general de la República serán llamados después a comparecer al Senado. Los candidatos necesitan el voto de dos terceras partes del Pleno para ser electos como fiscal.

Ernestina Godoy se perfila para ser electa como titular de la Fiscalía General de la República y ya empezó a hacer movimientos. El lunes 1 de diciembre informó el nombramiento de César Oliveros al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

¿Qué cargo tenía Ernestina Godoy en el equipo de Sheinbaum?

La funcionaria fue invitada por Sheinbaum para integrarse a su equipo como consejera jurídica de la Presidencia.

La colaboración entre Sheinbaum y Godoy se remonta al sexenio pasado, cuando la hoy presidenta era jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la abogada se desempeñaba como fiscal de justicia de la capital del país.

“(Alejandro Gertz Manero) nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas porque la Ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada. Entonces Ernestina Godoy presentó su renuncia y estará tomando posesión”, explicó la presidenta Sheinbaum el viernes 28 de noviembre.