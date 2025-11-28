Godoy dice adiós a la Consejería Jurídica para ir a la FGR: ‘Asumo este nuevo encargo con ética’

Ernestina Godoy agradeció a su equipo con el que trabajo en la Consejería Jurídica. (Foto: Cuartoscuro)

La nueva encargada de despacho de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, se despidió este viernes 28 de su cargo como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, luego de presentar su renuncia.

A través de un mensaje en redes sociales, la exfiscal General Justicia de la Ciudad de México, indicó que deja la Consejería para “asumir su nuevo cargo con ética, firmeza y profundo sentido de la justicia”.

Ernestina Godoy renuncia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

En su mensaje, la funcionaria recordó que fue consejera jurídica del Poder Ejecutivo desde el pasado 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión como la primera presidenta de México.

Indicó que su renuncia la presentó el jueves 27 de noviembre, el mismo día que el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se retiraría de su cargo para ser embajador de un ‘país amigo’.

“Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación.

Destacó que “servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria”.

“Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo”, señaló.

Ernestina Godoy agradeció a su equipo con el que trabajo en la Consejería Jurídica y se dijo orgullosa de los avances que lograron durante su administración.

“Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos”, comentó.

Ernestina Godoy llega a la FGR

En su carta, que dirigió al pueblo de México, Ernestina Godoy indicó que tras presentar su renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, fue nombrada como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

“Por ello informo; tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”, destacó.

Añadió que asume este nuevo encargo con la “misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”.

Sheinbaum confirma que Godoy será la encargada de despacho de la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, antes de salir de la FGR, Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia para que ella quedara como encargada de despacho hasta que se nombre a un nuevo titular de la FGR.

Comentó que próximamente se revelará a qué “país amigo” se irá Alejandro Gertz Manero, quien aceptó ser representante de México en una embajada. Aclaró que Godoy presentó su renuncia en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y que hoy más tarde rendirá protesta en la FGR.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó la propuesta, y él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas porque la Ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada. Entonces Ernestina Godoy presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tienen el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde”, explicó la mandataria.