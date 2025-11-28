Ernestina Godoy, la exfiscal de la CDMX acusada de fabricar delitos que sería la encargada de la FGR

Ernestina Godoy habría sido la elegida para ser la encargada de despacho de la FGR.

Un documento revelado horas después de que Alejandro Gertz Manero se retirara de la Fiscalía General de la República (FGR), pone a Ernestina Godoy como la encargada de despacho mientras el Senado libra el proceso para ratificar a un nuevo fiscal.

Con fecha del 27 de noviembre del documento, el mismo día que se anunció su salida, Gertz Manero habría designado a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, el cargo que, según el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, es el responsable de asumir el control de la institución en caso de que falte un titular.

Aún hay dudas sobre el nombramiento, ya que el cargo de fiscal especializado de Control de Competencia pertenecía, hasta hace unos días, a Germán Adolfo Castillo Banuet, un hombre de la confianza de Gertz Manero.

Además, Godoy Ramos es consejera jurídica en el Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina del jueves negó tener información sobre la renuncia de Gertz Manero, quien aseguró que fue encomendado por la mandataria para ser embajador en “un país amigo”, y que el tramite para el nombramiento avanza, tema que queda pendiente de debatirse en el Senado.

Ernestina Godoy, al menos por las próximas semanas, volverá a hacer equipo como fiscal con Claudia Sheinbaum al mando y con Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, tal como hicieron hasta 2023 en la Ciudad de México, solo que ahora la encomienda es a nivel federal, y tras una salida de la fiscalía capitalina rodeada de polémica.

Ernestina Godoy y Omar García Harfuch fueron parte del equipo de Seguridad de Claudia Sheinbaum en CDMX. (Cuartoscuro)

¿Quién es Ernestina Godoy?

Nacida en la Ciudad de México el 17 de enero de 1954, Ernestina Godoy Ramos es una funcionaria pública aliada de la presidenta Claudia Sheinbaum, y quien a pesar de haber ganado un cargo como senadora plurinominal, actualmente es consejera jurídica.

Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 1974 y 1979, además de que fue docente en teoría general del estado entre 1979 y 1980.

Aunque su trayectoria política comenzó años más tarde, Ernestina Godoy fue fundadora de distintas organizaciones, como la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, así como la Asociación Nacional de Abogados Demócratas.

Además, en 1985 instaló un despacho con el objetivo de atender a víctimas del sismo del 19 de septiembre en la capital del país.

El inicio de su vida política comenzó hasta el 2000, cuando fue directora general jurídica y de estudios legislativos de la Consejería Jurídica de Servicios Legales del entonces Distrito Federal.

En dicho cargo se mantuvo al menos hasta el 2008, es decir, que pasó por las gestiones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard en la capital del país. En 2008 también fue presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del PRD, y estuvo un año como coordinadora de asuntos jurídicos en la Procuraduría Social de la Ciudad de México.

Para 2009, y hasta 2012, Ernestina Godoy se convirtió en directora general de desarrollo delegacional en Iztapalapa. Al finalizar su cargo, la funcionaria fue diputada local en la capital del país hasta 2015.

Es fundadora de Morena, y bajo ese partido fue que se convirtió en diputada federal de 2015 a 2018, año en el que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia y Claudia Sheinbaum la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum la nombró como procuradora general de Justicia de la Ciudad de México entre 2018 y 2020, y tras la transición a las fiscalías, fue ratificada por el Congreso capitalino para ser la primera fiscal.

Ernestina Godoy se mantuvo en dicho cargo hasta inicios de 2024, luego de que no obtuviera su ratificación, y tras ser elegida por Morena como senadora plurinominal, en las elecciones de junio de ese año se ganó un asiento en el Senado.

El gusto duró poco, ya que a finales de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum la llamó como consejera jurídica, donde se ha mantenido hasta la fecha.

Ahora, tras la renuncia de Gertz Manero a la Fiscalía, Ernestina Godoy sería la encargada de despacho de la institución, a la espera de su respuesta y de que anuncie si formará parte del proceso de selección de un nuevo titular de la FGR.

Ernestina Godoy, desde 2024, es consejera jurídica del Gabinete de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro)

¿Cuáles fueron las polémicas de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la CDMX?

"Desde mañana saldré a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad, les vamos a quitar la máscara“, fue el aviso de Ernestina Godoy cuando dejó la Fiscalía de la Ciudad de México en enero de 2024, luego de que el Congreso no la ratificara.

En aquella ocasión, Morena y aliados no juntaban la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, lo que orilló a los diputados locales a ‘reventar’ la sesión y así evitar que Godoy perdiera en las votaciones, y luego de un completo rechazo de la oposición, no alcanzó su ratificación, lo que le obligó a dejar el cargo tras una serie de polémicas.

A finales de 2023, la periodista Lourdes Mendoza señaló que Ernestina Godoy era responsable de la fabricación de delitos desde su puesto como fiscal de la Ciudad de México, lo que le envolvería en distintas polémicas desde 2018. Estas son algunas de ellas:

Línea 12 del Metro: Ernestina Godoy habría pedido a las víctimas que aceptaran “lo que les den” tras el desplome del tren.

Accidente en la Línea 3 del Metro : Cuando un tren chocó el 7 de enero de 2023, la fiscalía presuntamente manipuló pruebas, además de que no llevó una investigación al respecto.

: Cuando un tren chocó el 7 de enero de 2023, la fiscalía presuntamente manipuló pruebas, además de que no llevó una investigación al respecto. Detención de Alejandra Cuevas : La sobrina de Alejandro Gertz Manero fue arrestada pese a que tenía un amparo, esto luego de las presiones del fiscal general para inculparla por la muerte de su hermano, llamado Federico.

: La sobrina de Alejandro Gertz Manero fue arrestada pese a que tenía un amparo, esto luego de las presiones del fiscal general para inculparla por la muerte de su hermano, llamado Federico. Rosario Robles : La Fiscalía habría presentado una licencia falsa que fue uno de los motivos de su detención.

: La Fiscalía habría presentado una licencia falsa que fue uno de los motivos de su detención. Sofía y Esmeralda: Las hermanas que cayeron por una coladera y murieron ahogadas mientras iban a un concierto de Zoé, no recibieron justicia, ya que la investigación no llegó a ningún término y no hubo sanciones en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Además de estos casos, rumbo al final de su gestión, Ernestina Godoy fue señalada de presuntamente haber plagiado su tésis, así como de cambiar de puesto a Ulises Lara, quien era el vocero de la Fiscalía, para que quedara como encargado de despacho, pese a que supuestamente había tramitado su título en Derecho de manera exprés.

Ernestina Godoy volvería a encabezar una fiscalía, ahora la más importante del país. Se espera que en los próximos días se explique cómo será el proceso para que se integre al puesto.