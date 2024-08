Sheinbaum pide que la llamen presidenta con A: ‘Lo que no se nombra, no existe’

“Lo que se nombra, existe” fue la frase con la que Claudia Sheinbaum abrió una petición especial que hizo en su primer discurso como presidenta electa de México.

Claudia Sheinbaum ‘rompió el techo de cristal’ pues en poco menos de dos meses se convertirá en la primera presidenta en la historia del México independiente, un hecho inaudito todavía en países como Estados Unidos.

La próxima titular del Ejecutivo se tomó unos minutos durante su mensaje en el Teatro Metropolitan para remarcar que con ella “llegaron todas” a la Presidencia de la República.

“Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A. Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque como nos han enseñado lo que se nombra, existe, y lo que no, no existe, y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo”, destacó.

Sheinbaum dijo que durante muchos años en México, las mujeres sufrieron de intentos de ser invisibilizadas y fueron relegadas tanto en la vida pública como política de México.

“Tuvieron que pasar 200 años, se dice fácil, dos siglos, varias generaciones de por medio y 65 presidentes hombres previos para que hoy podamos decir presidenta y no me cansaré de repetir que no es un triunfo individual, hoy llegamos todas”, agregó.

Sheinbaum mencionó que con ella llegan a la Presidencia personajes históricos como Leona Vicario, Josefa Ortiz, ‘La Corregidora’ (”perdonen que no diga de Domínguez); las Chinacas, un grupo de guerrilleras; Sor Juan Inés de la Cruz, entre otras.

“Este 2 de junio, el pueblo de México ejerció su derecho al voto y desde mi punto de vista plasmó dos mandatos claros y contundentes: Es tiempo de Transformación y el segundo, es Tiempo de Mujeres”, declaró.

“Gracias a las mujeres que sacrificaron hasta su vida para llegar a este momento, para que haya presidenta”, agregó.

Sheinbaum manda mensaje a trabajadores del Poder Judicial

Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer presidenta en la historia de México. (José Méndez/EFE)

Durante su mensaje, llamó las y los legisladores de Morena a construir el Segundo Piso de la Transformación con la aprobación de una serie de reformas constitucionales, entre las que se encuentran grandes cambios para el Poder Judicial.

La presidenta electa tuvo justo un mensaje especial dedicado a los trabajadores del Poder Judicial, quienes menazaron con irse a paro si la iniciativa enviada por el presidente López Obrador es aprobada.

“A las y los trabajadores: Se respetarán sus derechos laborales, sus carreras; a los empresarios, estamos fortaleciendo el Estado de Derecho para erradicar la corrupción, el nepotismo y el privilegio de algunos cuantos. No tienen nada de qué preocuparse, todo lo contrario, tendrán la garantía de que ahora sí habrá una verdadera independencia del Poder Judicial”, comentó.