Claudia Sheinbaum, presidenta: ¿Qué famosos festejaron la entrega de constancia?

No la tumbaron los medios de la capital.



No la doblegaron los alcaldes de la oposición.



No la detuvo ser la única mujer en la contienda interna de MORENA.



No debilitó la guerra sucia del PRIAN.



No la achicó el machismo y la misoginia.



CLAUDIA SHEINBAUM PRESIDENTA ELECTA pic.twitter.com/qYsj10z3Er