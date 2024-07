‘Soldado de Sheinbaum’, ¿y de AMLO? Las veces que Susana Zabaleta criticó al gobierno y a Morena

Además de ser una reconocida actriz y cantante, le gusta hablar de su postura política. Recientemente, Susana Zabaleta opinó sobre Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, afirmando que ella cree en que con una mujer a cargo del país, la situación cambiará. Aunque no es la única opinión que ha emitido sobre el gobierno.

En una conversación con la agencia EFE, admitió que Sheinbaum no fue su primera opción durante la elección presidencial 2024, pero tiene la seguridad de que cambiarán las cosas para bien.

“Estoy rayada y si (Sheinbaum) me pidiera ser un soldado, soy un soldado, soy un soldado, porque yo sí creo que las mujeres cambiamos el mundo. Yo sí creo que Claudia Sheinbaum va a cambiar México (…) yo sí le creo, aunque no haya votado por ella”, expresó efusiva.

No obstante, en más de una ocasión la cantante se ha expresado sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, aunque sus opiniones han sido diferentes.

Susana Zabaleta se ha dedicado a géneros como pop, rock, balada, crossover, tango, trova, música alternativa, banda y boleros. (Foto: EFE).

Susana Zabaleta y la vez que habló sobre el sexenio de AMLO

Hace algunos años, la actriz de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ apoyaba abiertamente a Andrés Manuel López Obrador y Morena, partido que actualmente está al mando del país.

Sin embargo, en abril pasado se dijo decepcionada de AMLO, pues las promesas que hizo relacionadas con el apoyo a la cultura y las artes no se cumplieron y, por el contrario, hubo recortes en los presupuestos.

“Claro que conocí a López Obrador (…) No fue de a gratis, a mí me embaucó con el rollo de ‘todo va a estar increíble, vamos a ayudar a los pobres, ya no va a haber pobreza, el arte va a cambiar (…) yo todavía dije ‘wow, por fin alguien se va a fijar en el arte’”, aseguró la artista en entrevista con Carlos Alazraki.

Sin embargo, el periodista mencionó que uno de los primeros apoyos que retiró fue a la industria del cine. Cuando puso el tema sobre la mesa, Zabaleta respondió que, lo principal que hizo AMLO, fue “Darnos en la ma...”.

AMLO retiró apoyos al cine, situación que decepcionó a Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta arremetió contra la presentación de Rosalía en el Zócalo

En abril de 2023, Susana Zabaleta se lanzó contra el gobierno de la CDMX por la presentación de Rosalía en el Zócalo, pues dijo que el dinero que destinaron para la presentación de la española pudo invertirse en otros sectores.

“Ay, yo qué sé… ¿Que qué digo? Que qué poca ma... que en lugar de ayudar a los perritos, y a los niños, y a los ancianos y al Metro (…) Ay, pero la Rosalía zas, zarazas”, y comenzó a bailar moviendo su torso y sus hombros.

En aquella ocasión, compartió con los medios de comunicación que la abordaron, que estaba decepcionada de que la población celebrara el concierto. “Se está cayendo la moral de México”, agregó.

Susana Zabaleta criticó que se destinaran fondos del gobierno de la CDMX para el concierto de Rosalía en 2023. (Foto: Instagram @susanazabaleta)

Susana Zabaleta y el mensaje para Hugo López-Gatell

Otro de los mensajes que ha lanzado Zabaleta, relacionado con el gobierno de AMLO, fue el video dedicado a Hugo López-Gatell, quien entonces era subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y recibió miles de críticas por su gestión relacionada con la pandemia.

“Estimado doctor Gatell, usted tiene toda mi atención y estimula mis funciones mentales superiores. Gracias doctor Gatell, gracias”, mencionó con un tono seductor mientras se agarraba el cabello.

Días después, aclaró que su video fue una especie de crítica sarcástica, pues en redes sociales recibió cientos de críticas, ya que en aquel entonces la pandemia se encontraba en un punto crítico.