‘No me quita el sueño’: ¿Qué opina Valentina de la Cuesta de su papá Sergio Andrade?

Valentina de la Cuesta, es una influencer que también es hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, quien pertenecía a un club de fans de Gloria Trevi cuando inició su relación con el productor y aunque aseguró que no le presta importancia, la famosa opinó acerca de quien es su papá.

Actualmente, el famoso está alejado de la vida pública, pero recientemente comenzaron rumores sobre su muerte, mismas que desmintió el conductor Gustavo Adolfo Infante diciendo en su canal de YouTube este martes. “No está muerto, hablé con él hace tres semanas vía telefónica (...) lo oí bien, que trae un celular que lo prende cada 15 días”, declaró el periodista.

Esto opina Valentina de la Cuesta acerca de Sergio Andrade

En diferentes entrevistas, la joven, que se dedica a compartir contenido en sus redes sociales, habló acerca de Sergio Andrade, donde externó sus opiniones al respecto.

En un encuentro con el programa De Primera Mano en 2021, aseguró que no le molesta estar “bajo la sombra” de su papá y busca forjar su propio camino separado de él.

Valentina de la Cuesta es hija de Sergio Andrade (Foto: Instagram / @valedelacuesta)

“Mira, no me quita el sueño, pero a veces lo siento como un pesar, qué feo, porque sin quererlo soy parte de algo que no pedí, pero no puedo estar peleado con mis raíces, solo me queda aceptarlo”, dijo en aquel encuentro con Gustavo Adolfo Infante.

Valentina de la Cuesta aseguró que es gracias a ser hija de Sergio Andrade, puede tener un mayor alcance para su carrera, a pesar de que sea un “chisme terrorífico”, aseguró en la misma entrevista.

En una visita al programa de entretenimiento Suelta la sopa, en el mismo año, la influencer dijo que era doloroso tener un papá como Sergio Andrade, especialmente por los abusos del productor en contra de su mamá Karla de la Cuesta.

“Saber que tu papá hizo lo que hizo es también muy doloroso (…) Al final uno no puede desligarse de su pasado porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir condenada a tu pasado, no tienes que vivir pensando en esa tormenta como si fuera tu presente”, señaló en un el encuentro citado anteriormente.

La salud de Sergio Andrade se habría deteriorado en los últimos meses, de acuerdo con distintos reporte (Foto: YouTube / Sergio Andrade) (YouTube / Sergio Andrade)

En un encuentro con los medios de comunicación, recuperado y publicado en YouTube por Univisión en 2018, la también cantante dijo que no le interesa conocer a su papá, pero no le molesta saber cuáles son sus orígenes.

“No me importa, me duele por mi mamá y todo, pero a mí no me afecta, si me preguntan les digo que sí es mi papá. Es un señor que anda por allá, nunca intentó comunicarse conmigo, pero de ahí a conocer a un hombre que hizo que mi mamá pasara por algo así, no, no tengo ningún interés”, reveló la actriz.

Ante los rumores que surgieron acerca de la muerte de Sergio Andrade, Valentina de la Cuesta no dijo nada al respecto, pero sí se quejó de la serie de Gloria Trevi.

“Obviamente es un insulto, quien lo vaya a consumir que sepa que es un insulto y es todo lo que tengo qué decir”, declaró en un video de TikTok publicado en 2023.

Valentina de la Cuesta es cantante, actriz e influencer. (Foto: Instagram @valedelacuesta) (Instagram / @valedelacuesta)

¿Quién es Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade?

La hija de Karla de la Cuesta, de acuerdo con lo mencionado en De Primera Mano, ingresó al CEFAT Escuela de Actuación y gracias a ello participó en diferentes obras de teatro y programas de televisión como Lo que la Gente Cuenta y Si ya saben como me pongo pa que me invitan y Alas Abiertas

También incursionó como cantante con los temas ‘Espectro Nebular’ y ‘Formas de amar’. Según Spotify tiene alrededor de 200 oyentes mensuales.

Actualmente, se dedica a ser influencer, es más activa en TikTok donde publica seguido y comparte pódcast de temas relacionados con las relaciones de pareja y la comunidad LGBT.