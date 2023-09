¿Quién es Valentina de la Cuesta, influencer e hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta?

Desde el estreno de Ellas Soy Yo, bioserie sobre Gloria Trevi, se han revivido algunos episodios en la vida de la cantante, como su pasado en el clan Trevi-Andrade al que perteneció con Sergio Andrade, entonces productor musical, así como las opiniones de algunas personas sobre el proyecto.

Entre estas está Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, quien habló del tema cuando se dio a conocer la producción encabezada por Carla Estrada.

“Obviamente es un insulto, quien lo vaya a consumir que sepa que es un insulto”, señaló la joven en octubre de 2022, pues considera que Gloria Trevi no forma parte de las víctimas de Sergio Andrade como sí lo fue su madre, Karla de la Cuesta.

¿Quién es Valentina de la Cuesta?

Valentina de la Cuesta es una joven influencer, actriz y cantante que está próxima a cumplir 24 años y desde pequeña ha mostrado su interés por el medio artístico.

Es hija del exproductor Sergio Andrade y de la activista, conferencista y comunicadora Karla de la Cuesta, quien años atrás fue víctima del clan Trevi-Andrade; por lo mismo, ha dejado claro en más de una ocasión que no le interesa saber nada de su progenitor.

Valentina de la Cuesta es muy activa en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @valedelacuesta)

Su formación artística inició desde la adolescencia, cuando empezó a estudiar actuación a los 12 años en el Xpresión Centro de Capacitación Artística, la escuela de Carlos Espejel, así como la CEFAT Escuela de Actuación.

Gracias a su talento, Valentina parte de algunos programas como Lo que la Gente Cuenta y en obras de Teatro en Corto, como Si ya saben como me pongo pa que me invitan y Alas Abiertas, esta última en apoyo a la homónima asociación de su madre.

Hacia 2021 también incursionó en la música con una canción llamada ‘Espectro Nebular’, aunque solo ha lanzado una canción en plataformas además de la ya mencionada, ‘Formas de Amor’.

En sus redes sociales, la joven realiza video sketches de situaciones cotidianas, a los que les agrega un toque de comedia, sola o en compañía de algunos amigos y otros influencers, como Ricky Arenal, Alan Sandoval y David Allegre, por mencionar algunos.

Publicación de Valentina de la Cuesta en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Además de comedia, hace contenido relacionado con moda y maquillaje, y ha colaborado con marcas como Sephora. En sus redes sociales se define como feminista y hace público su total apoyo a la comunidad LGBT+; de hecho, algunos de sus videos tocan estos temas.

¿Qué ha dicho Valentina de la Cuesta sobre su papá, Sergio Andrade?

Aunque la joven artista ha evitado responder preguntas sobre Sergio Andrade por el abuso físico y psicológico que ejerció sobre Karla de la Cuesta, sí ha reconocido que su pasado es doloroso tanto para ella como para su mamá.

“Saber que tu papá hizo lo que hizo es también muy doloroso (…) Al final uno no puede desligarse de su pasado porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir condenada a tu pasado, no tienes que vivir pensando en esa tormenta como si fuera tu presente”, señaló en una entrevista para el programa Suelta la Sopa en 2021.