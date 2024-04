¿'Fofo’ Márquez podría llegar a acuerdo reparatorio con mujer que agredió? Esto sabemos

Con la vinculación a proceso de ‘Fofo’ Márquez inició una serie de especulaciones en torno a su estadía en el Penal de Barrientos, la condena que podría pasar en caso de ser declarado culpable y, más recientemente, un supuesto acuerdo reparatorio con la mujer que agredió.

En los últimos días se empezó a difundir en redes sociales que supuestamente el influencer habría llegado a un acuerdo con Edith ‘N’, mujer a la que golpeó el pasado 22 de febrero en Naucalpan. Las cifras variaban entre 16 y 20 millones de pesos.

A raíz de esto, los comentarios en redes sociales se han diversificado, pues mientras algunos aseguran que el creador de contenido saldría pronto de prisión con este supuesto acuerdo, hay quienes aseguran que no va a pasar. ¿Qué se sabe al respecto?

'Fofo' Márquez se encuentra actualmente en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. (YouTube / FOFO MARQUEZ)

Abogado de ‘Fofo’ Márquez explicó si podría haber acuerdo reparatorio o no

El 15 de abril, Erick Rauda, abogado de ‘Fofo’ Márquez, habló sobre el juicio que está enfrentando el joven por tentativa de feminicidio, delito bajo el que está siendo investigado.

Uno de los temas que abordó fue la carta que escribió la mamá de ‘Fofo’ a Edith, quien ha contado su versión de los hechos en distintas entrevistas y también hablado sobre el proceso legal en contra del youtuber conocido por algunas polémicas que ha protagonizado, como esta.

Cuando habló sobre este tema, también explicó que debido al delito por el cual está siendo juzgado (feminicidio en grado de tentativa), no puede haber legalmente ningún tipo de acuerdo para que el joven de 26 años salga libre.

Erik Rauda, abogado de 'Fofo' Márquez, explicó más a detalle algunos puntos sobre el caso del youtuber. (Facebook @erikrauda / YouTube / FOFO MARQUEZ)

“No hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor, ni en contra. La acusación es muy seria, a ‘Fofo’ Márquez lo están acusando de tentativa de feminicidio, no procede el perdón, no proceden los acuerdos reparatorios, no hay salidas alternas”, explicó.

El delito de tentativa de feminicidio es muy grave, por lo que no existe ningún recurso que pueda influir en el caso, aseguró Rauda.

“Ese delito lo que pretende es que él paga una pena corporal en donde prácticamente se está jugando la vida, entonces con una ‘cartita’ no se va a arreglar el asunto”, agregó, por lo que no existe posibilidad de un acuerdo reparatorio entre él y la víctima.

'Fofo' Márquez fue detenido en el Estado de México el pasado 4 de abril. (Foto: Fiscalía Edomex)

Edith, mujer golpeada por ‘Fofo’ Márquez, niega acuerdo monetario

De igual forma, la mujer a la que golpeó ‘Fofo’ Márquez habría declarado que no existe tal acuerdo del que se habló en redes sociales hace algunos días.

El periodista Michelle Rubalcava dijo en su programa de YouTube que se puso en contacto con la mujer agredida por ‘Fofo’ para preguntarle qué tan cierto es que existía un acuerdo entre ella y el influencer para que este saliera de prisión, el cual desmintió.

“No es real. Se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño”, se lee en el mensaje que le habría respondido Edith al presentador.

Edith, mujer agredida presuntamente por 'Fofo' Márquez, ha dado varias entrevistas. (Foto: Facebook @vengalaalegria)

De igual forma, habría pedido que se hiciera caso omiso de supuestos comunicados que salen en redes sociales, y compartió cuándo será la próxima audiencia para decidir la situación legal del creador de contenido.

“Tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, habría agregado Edith ‘N’, quien no ha dado más declaraciones sobre el proceso que enfrenta en contra de ‘Fofo’ Márquez.