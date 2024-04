(Video) Así ocurrió la golpiza de ‘Fofo’ Márquez a una mujer en un estacionamiento de Edomex

Después de ser detenido en el Estado de México, fue revelado el video de la golpiza que presuntamente le dio el influencer ‘Fofo’ Márquez a una mujer. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión sucedió en un estacionamiento de San Mateo, ubicado en el municipio de Naucalpan.

Diversos usuarios compartieron el video de la mujer con la cara ensangrentada, quien fue auxiliada por dos personas después de ser agredida por el influencer.

En la grabación difundida se aprecia cómo el influencer, de espalda, le propina, al menos, seis golpes con los puños a la víctima. Incluso, cuando ya está en el piso, le da otras cuatro patadas después de un altercado vial.

Tras la golpiza, personas le ofrecieron a la víctima llevarla al hospital. “Yo vi cómo te tiró, no manches, te pateó en el piso; está loco; maldito”, externó en otro video una de las mujeres que ayudó a la mujer, quien tenía sangre en el rostro y en una mano.

¿Por qué el influencer ‘Fofo’ Márquez golpeó a una mujer?

La mujer relató que el incidente inició después de pegarle accidentalmente al espejo del auto del influencer, por lo que le dijo que llamaría al seguro para qué lo arreglaran.

“Estaba la chica sola y le dije: ‘cuando vengas aquí, trata de meter tus espejos porque quedamos muy justitos; déjame le voy a hablar al seguro’.

“El chavo creyó que me iba a ir, me imagino; le dije: ‘voy a sacar mis papeles’ y dice: ‘pero si le vas a hablar al seguro…’; ‘sí’; iba viendo la camioneta y dice: ‘que se me hace que no’ y empezó a patearme”, narró la víctima mientras era auxiliada.

Por si fuera poco, las personas que intentaron ayudar a la mujer también fueron agredidas por Rodolfo Márquez, quien intentó patearlos antes de huir en su auto.

En redes sociales circulan grabaciones donde se muestra cómo el agresor huyó en su auto, después de golpear a la mujer, mientras le pedía a sus acompañantes que se arrancaran. Se pudo observar cómo dos hombres intentaron detener al influencer, pero no obtuvieron resultados.

Minutos despupes se dio a conocer que la Fiscalía del Estado de México había logrado detener al influencer ‘Fofo’ Márquez, quien enfrenta cargos por golpear a la mujer.

“Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, con la colaboración de la CONAHO y de la Policía Naucalpan, detuvieron al creador de contenidos de redes sociales, Rodolfo “N” alias “Fofo”, quien presuntamente agredió a una mujer en calles de la Colonia La Brisa de este municipio”, se lee en un comunicado.

